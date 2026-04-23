Голова Нацполіції Вигівський розповів, скільки правоохоронців пройшли через фронт

Голова Національної поліції Іван Вигівський заявив, що близько 70% поліцейських були задіяні або ж перебувають на фронті. Він додав, що у правоохоронців досі залишається багато не вирішених питань та необговорених деталей.

За словами голови НПУ, оприлюднення інформації щодо проблем правоохоронців суттєво допоможе росіянам. Про це повідомив Іван Вигівський під час брифінгу.

Що Вигівський розповів про поліцейських на фронті?

Голова НПУ розповів, що 70% поліцейських або були на фронті, або й досі служать. Він додав, що існує багато проблем стосовно зарплатні.

Є велика проблема, про яку непопулярно говорити. І про зарплату, і про некомплект, і про ризик, який є у кожного поліцейського, – про ті речі, які ми не кажемо журналістам,

– зазначив Вигівський.

Вигівський повідомив, що ситуація залишається складною. Правоохоронці виснажені та працюють безперервно, а до чергувань на блокпостах залучають навіть працівників центрального апарату.

Він також наголосив, що публічне обговорення таких проблем може грати на користь Росії.

