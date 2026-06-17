Запаси майже вичерпані: скільки ракет "Орешник" залишилося в росіян

Країна-агресорка не втрачала можливості похизуватися своїм озброєнням, якому нібито немає аналогів у світі. Такою зброєю, зокрема, стала балістична ракета середньої дальності "Орешник". Їх Путін запускав по Україні вже декілька разів.

Тож постало питання, скільки ще ракет "Орешник" залишилося в арсеналі росіян. Цю інформацію дослідили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Що відомо про запаси "Орешника" у Росії?

Перше випробування ракети відбулося ще в листопаді 2024 року. Тоді ворог вдарив по Дніпру. Українська приватна компанія Dallas Analytics повідомила, що після цієї атаки російський диктатор віддав наказ прискорити виробництво ще 4 таких ракет.

З того часу окупанти випустили по Україні 3 з 4 виготовлених "Орешників":

одна ракета вдарили по Львівщині вночі 9 січня;

ще один "Орешник" "прилетів" по Білій Церкві Київської області під час масованого обстрілу 24 травня;

тієї ж ночі сталося падіння третьої ракети на тимчасово окупованій території Донеччини.

Так, аналітики роблять висновок, що в Росії, ймовірно, залишилася тільки 1 боєздатна ракета "Орешник".

У чому проблема "Орешника"?

За даними компанії Dallas Analytics, джерело в Міністерстві оборони Росії повідомило, що підприємства, залучені до виробництва цих ракет, нібито порушували встановлені процедури контролю якості, щоб виконати строки, визначені Кремлем.

Крім того, компанія отримала документи щодо російських закупівель за березень 2025 року. З них випливає, що несправності радянського авіаційного гіроскопа ГУ-503 могли впливати на роботу системи наведення ракети.

Через ці технічні проблеми ракета могла відхилятися від заданої цілі на десятки кілометрів. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що попри скорочення запасів такого озброєння, Росія, ймовірно, намагатиметься й надалі підтримувати виробництво "Орешника".

Цікаво! У селі Капустин Яр в Астраханській області, де розташований один із ключових російських ракетних полігонів, роками не можуть вирішити проблему централізованого водопостачання. Так, через нестачу води частина мешканців узимку змушена використовувати талий сніг для побутових потреб.



Аналітики оцінюють вартість однієї "Орешника" у десятки мільйонів доларів, тоді як на будівництво водогону для місцевих жителів потрібно близько 80 мільйонів рублів, яких влада досі не знайшла.