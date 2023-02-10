Росіяни випустили понад 100 ракет, глушать інтернет і насильно паспортизують: головне з Генштабу

Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення України. 10 лютого вони завдали чергової масованої атаки по нашій країні.

У Генштабі ЗСУ доповіли про актуальну інформацію з фронту станом на 10 лютого, 18:00. У Зведенні йдеться про те, що сьогодні під час масованої ракетної атаки Росія випустила по Україні 100 ракет.

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Скільки ракет росіяни випустили по Україні 10 лютого

За інформацією Генштабу, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування. 61 крилату ракету знищено нашими захисниками. Крім того, загарбники завдали 12 авіаційних ударів, 2 з яких – із застосуванням БпЛА типу "Шахед-136". Зокрема, по цивільній інфраструктурі.

Також ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі наголошують, що ворог, попри значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

Яка ситуація на фронті

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Разом з тим, ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних з Україною районах. Противник не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

Цієї доби вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Студенок, Порохонь, Шпиль, Павлівка, Пономаренки Сумської області та Червона Зоря, Лук’янці, Огірцеве, Фиголівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Дворічна, Западне, Піщане, Крохмальне, Берестове Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва і Білогорівка – Луганської.

На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Курдюмівка, Південне і Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар і Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони Времівки Донецької області та Ольгівського, Малинівки, Гуляйполя, Степового, Новоандріївки і Чарівного Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та сам Херсон, а також Очаків Миколаївської області.

Окупанти паспортизують українців на Херсонщині

У населеному пункті Залізний Порт тимчасово зайнятої території Херсонської області російські загарбники намагаються провести паспортизацію місцевого населення. Для цього, до села перемістили паспортний стіл із населеного пункту Гола Пристань.

Зважаючи на те, що черги охочих отримати російське громадянство немає, тим, хто погодиться, окупанти обіцяють грошову винагороду.

З метою обмеження доступу до інформації громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, мобільні оператори "фенікс" та "мкс" з 11 лютого вимикають мобільний інтернет користувачам.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу та ще 2 важливих об’єкти противника.