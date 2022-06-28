Вже економлять, – Коваленко припустив, скільки у росіян залишилось ракет

Розмови про те, що у Росії закінчуються ракети тривають уже давно, однак країна-агресорка не припиняє завдавати ударів по мирних українських містах, а останнім часом навіть збільшила їх частоту.

Сучасних ракет залишилось мало, але є багато радянських

У Росії й справді вичерпуються ресурси, однак на ділі це не так помітно, адже зараз окупанти почали використовувати переважно старі радянські ракети замість "Калібрів" та "Іскандерів", якими гатили по Україні на початку повномасштабного вторгнення. Про це 24 каналу розказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Мова йде про такі ракети як Х-22, Х-59, Х-555 та навіть П-800 "Онікс", які першочергово є протикорабельними. Крім того, зараз росіяни переналаштовують свої ракетні комплекси С-300 та С-400, щоб вони могли завдавати ударів по поверхні.

Тобто їм не вистачає вогневого потенціалу, вони якось намагаються вийти з ситуації. Та ми повинні розуміти, що окрім сучасних ракет, які вони використовують все менше, у них є великий запас саме радянських ракет, які вони виробляли десятиріччями,

– пояснив Коваленко.

До прикладу, ракети Х-22 почали виготовляти ще у 1960-х роках. На початок повномасштабної війни у Росії було близько 1000 таких ракет. Не всі їх можна використовувати, адже умов належного зберігання цієї зброї дотримувалися погано. Але й попри це, в окупантів їх ще дуже багато.

Також в арсеналі країни-агресорки є інші радянські ракети – Х-25. Вони мають малу дальність, однак їх загарбники можуть використовувати, щоб бити по прикордонних територіях. А цих ракет станом на 24 лютого у Росії було майже 20 тисяч одиниць.

Коваленко зауважив, що активне використання ворогом застарілих ракет, не означає, що сучасних вже зовсім немає. Вони є, але їх набагато менше, ніж у лютому та березні, тож росіяни їх економлять.

Дуже серйозний дефіцит саме зараз з крилатими ракетами "Калібр", Х-101 та іншими. Я вважаю, що це 10 – 20% від того потенціалу який був, тобто близько 100 одиниць,

– розповів Коваленко.

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