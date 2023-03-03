Росія вже втратила під Бахмутом більше солдатів, ніж в обох Чеченських війнах
Джерело:"Радіо Донбас.Реалії"
Росія зазнає шалених втрат під Бахмутом. Припускають, що країна-терористка втратила у цьому регіоні більше солдатів, ніж в обох Чеченських війнах.
Про це розповів пресофіцер 112-ї бригади територіальної оборони Андрій Ковальов. Він вказав на зведення Генерального штабу, за якими українські війська продовжують відбивати напади на Бахмут.
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Втрати Росії під Бахмутом
Він наголосив, що насправді російські окупанти не мають успіху на жодному з напрямків, де вони зараз намагаються проводити наступ. "Я нагадаю, що зараз російські окупанти намагаються просуватися на Куп’янському напрямку, на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Шахтарському", – зазначив Ковальов.
За його словами, підрозділи Збройних Сил України мають продовжувати оборону міста доти, доки є така можливість. При цьому російські війська, додав він, продовжують зазнавати значних втрат біля Бахмута.
Ми володіємо інформацією, наводили її зокрема у зведенні Генерального штабу, про те, що на окупованій території Запорізької області у Токмаку російські окупанти розмістили крематорій, у якому спалюють тіла так званих частково мобілізованих, зокрема і з Бахмутського напрямку,
– заявив Ковальов.
Він також розповів, що тіла російських військових везуть до окупованого Криму, де є крематорій в районі Сімферополя.
"Загалом на полях навколо Бахмуту російські окупанти, очевидно, вже втратили більше особового складу більше, ніж за час двох Чеченських воєн разом узятих", – порівняв він.
Скільки вояк Росія втратила
- Згідно з офіційними російськими даними російська армія в Першій чеченській війні втратила убитими та зниклими близько 5 500 військових. Однак на думку більшості дослідників ці дані є заниженими у багато разів. В ході найактивнішої фази Другої чеченської війни, в 1999 – 2002 роках загинули 4572 і були поранені 15 549 військових російської армії.
- Станом на 3 березня 2023 року в Україні ліквідували вже 151 370 загарбників. Тільки минулої доби наші воїни знищили ще 765 російських окупантів.