Росія вже втратила під Бахмутом більше солдатів, ніж в обох Чеченських війнах

Росія зазнає шалених втрат під Бахмутом. Припускають, що країна-терористка втратила у цьому регіоні більше солдатів, ніж в обох Чеченських війнах.

Про це розповів пресофіцер 112-ї бригади територіальної оборони Андрій Ковальов. Він вказав на зведення Генерального штабу, за якими українські війська продовжують відбивати напади на Бахмут.

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Втрати Росії під Бахмутом

Він наголосив, що насправді російські окупанти не мають успіху на жодному з напрямків, де вони зараз намагаються проводити наступ. "Я нагадаю, що зараз російські окупанти намагаються просуватися на Куп’янському напрямку, на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Шахтарському", – зазначив Ковальов.

За його словами, підрозділи Збройних Сил України мають продовжувати оборону міста доти, доки є така можливість. При цьому російські війська, додав він, продовжують зазнавати значних втрат біля Бахмута.

Ми володіємо інформацією, наводили її зокрема у зведенні Генерального штабу, про те, що на окупованій території Запорізької області у Токмаку російські окупанти розмістили крематорій, у якому спалюють тіла так званих частково мобілізованих, зокрема і з Бахмутського напрямку,

– заявив Ковальов.

Він також розповів, що тіла російських військових везуть до окупованого Криму, де є крематорій в районі Сімферополя.

"Загалом на полях навколо Бахмуту російські окупанти, очевидно, вже втратили більше особового складу більше, ніж за час двох Чеченських воєн разом узятих", – порівняв він.

Скільки вояк Росія втратила