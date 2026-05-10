Крах "аналогів нєт": більшість росіян мріють про повернення західних брендів

Після років санкцій та міжнародної ізоляції російське суспільство дедалі сильніше відчуває наслідки війни проти України. Найбільше громадянам Росії бракує західних автомобілів, програмного забезпечення та звичних товарів повсякденного вжитку.

Російське суспільство дедалі гостріше відчуває економічні та технологічні наслідки війни проти України. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

Про що свідчать опитування росіян щодо західних брендів?

За даними дослідження асоціації "Група 7/89", 56% громадян Росії хотіли б повернення іноземних компаній на російський ринок. Найбільше росіянам бракує автомобільних брендів, програмного забезпечення, кіноіндустрії та товарів повсякденного вжитку.

У СЗР зазначають, що особливо сильно санкції вдарили по технологічному сектору. Після виходу з російського ринку таких компаній, як Microsoft, Oracle, Adobe та Autodesk, російський бізнес зіткнувся з фактичною цифровою ізоляцією. Через це у країні зросли ціни, скоротився вибір товарів і послуг, а політика так званого "імпортозаміщення" часто зводиться до використання менш якісних аналогів.

Водночас у повсякденному житті росіяни дедалі частіше стикаються з подорожчанням продуктів, косметики та побутової техніки через складну логістику та паралельний імпорт.

Соціологи також зафіксували помітний розкол у настроях населення. Найбільше повернення міжнародного бізнесу підтримує молодь: серед росіян віком від 18 до 29 років таких 84%. У великих містах попит на західні бренди та сервіси значно вищий, ніж у провінційних регіонах.

У Службі зовнішньої розвідки наголошують, що поки Росія продовжує війну проти України, країна дедалі глибше занурюватиметься в економічну та технологічну ізоляцію, втрачаючи доступ до світових ринків і сучасних технологій.

До слова, політтехнолог Тарас Загородній у коментарі для 24 Каналу висловив думку, що в Росії вже помітні ознаки внутрішньої кризи, зокрема серед представників еліт. На його думку, восени ситуація може суттєво загостритися через вибори до Держдуми та підвищення комунальних тарифів, що може спричинити нові внутрішні потрясіння.

Який вплив має на росіян відсутність західних брендів?

Відхід західних брендів із Росії вплинув на економіку та повсякденне життя населення. У країні виникли проблеми з технологіями та запчастинами, а російські аналоги часто поступаються якістю.

Через паралельний імпорт товари стали значно дорожчими, а для частини росіян зникнення міжнародних брендів стало символом втрати звичного рівня життя. Водночас ринок швидко переорієнтувався на китайські товари, а деякі компанії продовжили роботу під новими назвами – зокрема замість McDonald's працює "Вкусно – і точка".

Найбільше наслідки санкцій відчули жителі великих міст, бізнес та власники європейських і японських автомобілів.

Російські ЗМІ заявляли, що в країну повертаються західні бренди: чи можливо це?

Упродовж 2025 року російські медіа періодично повідомляли про нібито повернення західних брендів і реєстрацію ними товарних знаків у Росії після виходу з ринку у 2022 році. Водночас ці заяви значною мірою не відповідають реальності та створюють ілюзію відновлення економічних зв'язків.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, у Росії заявляли про "повернення" понад 350 компаній, однак фактично повернулися лише близько двох десятків, переважно з Азії та недорогого сегмента. Попри гучні повідомлення, великі західні корпорації не відновлювали роботу в країні.

У російських ЗМІ згадувалися такі бренди, як McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Chanel, Mercedes-Benz та інші. Однак реєстрація товарних знаків не означає їхнього фактичного повернення.