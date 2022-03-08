Скільки росіян можуть лишитися без роботи через закриття McDonald's, KFC та магазинів "Летуаль"

Через військове вторгнення Росії в Україну, там почали закриватися безліч магазинів та відомих компаній. Тепер стало відомо, що з РФ йдуть ресторани McDonald's, KFC та магазини "Летуаль", через що багато людей втратять роботу.

Через цинічний напад Росії цивілізовані країни почали "закидали" її санкціями, і це вже кілька днів відчувають і самі росіяни.

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Окрім того, що люди не можуть купити речі певних компаній чи брендів, вони почали втрачати навіть робочі місця через закриття компаній.

Скільки росіян можуть залишитися без роботи

Внаслідок закриття 900 магазинів "Летуаль" у Росії можуть залишитися без роботи 12 тисяч людей.

Внаслідок закриття McDonalds у Росії без роботи можуть залишитися понад 60 тисяч співробітників.

Внаслідок закриття KFC у Росії без роботи можуть залишитися понад 40 тисяч працівників.

До слова, компанія Google використовуватиме свої офісні приміщення у Польщі та пропонуватиме інші ресурси українським біженцям.

Нагадаємо, що близько 300 світових компаній вийшли з російського ринку.

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