За даними ГУР МО України, "ресурсна база" дозволяє агресору призвати до 600 тисяч осіб. Про це пише Юрій Федоренко.

Мобілізація вже почалася

Події розгортаються доволі швидко: механізми "додаткової хвилі" вже запущені. Зокрема, Міноборони Росії підготувало електронні бази даних чоловіків, яким заборонено виїзд за кордон. Їх просто "завертають" в аеропортах без пояснення причин.

Перші такі випадки були зафіксовані ще навесні 2026 року, але зараз це вже усталена практика. Цікава деталь: віднедавна російських чоловіків почали "завертати" не тільки в Росії, а й у Білорусі. Це свідчить про системний обмін даними з електронного реєстру військового обліку між двома диктатурами.

Крім того, на державних та приватних російських підприємствах розпочався "шухер": працівники просять гарантій щодо бронювання. Не так давно зібрання на цю тему проводилися в московському офісі "Сбербанку Росії" (група "Сбербанку" – це доволі велика структура, у якій працюють близько 287 тис. осіб).

Для початку розмови тамтешньому "офісному планктону" запропонували оновити облікові дані: претендувати на бронь зможуть лише працівники, чиї дані в реєстрі відповідають дійсності. Це перша, але далеко не єдина умова – список умов узагалі-то довжелезний.

Керівництво "Сбербанку" оголосило, що без броні залишаться стажери, сумісники всіх різновидів, а також ті, хто працює на "удальонці". Важливий момент: напередодні першої хвилі мобілізації на болотах (восени 2022 року) подібні організаційні заходи ані в банківських установах Росії, ані в інших закладах не проводилися.

Це може свідчити про те, що прихована хвиля необ’явленої мобілізації – 2026 за своїми масштабами може перевищити оголошену мобілізацію 2022 року. Перша мобілізаційна хвиля на болотах призвела до масової втечі людського ресурсу за кордон та зростання протестних настроїв у деяких регіонах (зокрема в Чечні). Усі ці тенденції, з великою ймовірністю, проявляться й цього разу.

Уряди країн, що межують із Росією, вже готуються "відбивати" хвилю нелегалів. Зокрема, Естонія планує негайно закрити кордон у разі проведення на болотах загальної мобілізації.

А що для нас означають "мобілізаційні потуги" противника?

Звісно, ми усвідомлюємо, що легко не буде. Але водночас бачимо, що ворог перебуває у стані постійного ресурсного голоду і продовжує виснажуватися. Безмежних ресурсів у природі не існує.

Ніякі "мобілізаційні хвилі" не вирішать основних проблем Росії, а навпаки, загострять економічну стагнацію, соціальні протиріччя та створять передумови для політичної кризи. Рано чи пізно критична маса так званих "пересічних росіян" зрозуміє, що єдиний спосіб уникнути смерті, каліцтва, бідності та інших нещасть – це знести людожерський режим.

Ми не знаємо, коли це відбудеться, тому розраховуємо на "довгу гру". Продовжуємо укріплювати фортечні стіни Європи, що бережуть її від варварської навали. Наша "стіна дронів" готова до будь-яких викликів. Щодня і щоночі ми набуваємо нових спроможностей і підвищуємо ефективність.