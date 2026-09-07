Не на один рік: у ГУР оцінили наскільки вистачить ресурсів у Росії для війни в Україні

Росія зберігає достатній запас міцності для продовження бойових дій проти України щонайменше протягом кількох років. При цьому фінансове становище агресора суттєво погіршилося порівняно з початком повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки МОУ Олег Іващенко в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

На скільки у Росії вистачить ресурсів для війни в Україні?

За словами Іващенка, російська воєнна система наразі стикається з трьома основними викликами: гострою нестачею трудових ресурсів, стрімким зростанням дефіциту федерального бюджету та загальним погіршенням ситуації в банківському секторі.

Попри значні фінансові труднощі, країна-агресор все ще зберігає значний запас міцності для подальшого ведення бойових дій на фронті.

Водночас ресурсів для ведення війни проти України в неї ще достатньо. Ми не виключаємо, що цього ресурсу вистачить і на 2027-й, і на 2028 роки,

– зазначив очільник української розвідки.

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Роль санкцій у зупинці воєнної машини

Для остаточного виснаження військових спроможностей ворога потрібна злагоджена та жорстка робота України спільно з міжнародними партнерами. Ключову роль у цьому мають відіграти економічні обмеження, які позбавлятимуть окупантів доступних технологій.

Ми розуміємо, з яких країн до Росії надходять електронна компонентна база, верстати, спеціальна хімія. З'являється багато компаній-прокладок, які завозять до Росії те, що потім працює на її воєнну машину проти нас,

– розповів Іващенко.

Нагадаємо, російська економіка дедалі більше працює на потреби війни, через що в країні зростає ризик втрати балансу між військовим і цивільним секторами. Уповноважений Кремля Борис Титов заявив, що повне підпорядкування економіки військово-промисловому комплексу може призвести до режиму, який здатен існувати лише обмежений час. За його словами, Росія вже підвищує податки, перерозподіляє власність і заохочує бізнес фінансувати військові потреби.

Водночас невійськові галузі російської економіки стагнують або скорочуються, а зростання ВВП цього року очікується лише на рівні 0,4%. Титов наголосив, що Кремлю важливо зберігати баланс, адже надмірна орієнтація на війну може створити серйозні проблеми для економіки в довгостроковій перспективі.