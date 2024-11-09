У жовтні знищено та уражено понад 52 тисячі цілей противника, – Сирський

У жовтні внаслідок здійснених бойових вильотів дронів знищено та уражено понад 52 тисячі цілей противника. Зокрема, ліквідовано 129 артилерійських систем, 221 одиницю ворожого радіообладнання та понад 4 тисячі живої сили противника.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Він провів традиційну щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем.

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Які результати роботи підрозділів безпілотних систем

Сирський заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України полковника Вадима Сухаревського про формування підрозділів та результати застосування дронів у районах виконання бойових завдань.

Учасники наради поділилися досвідом ефективного застосування дронів в різних умовах обстановки, використання дронів-перехоплювачів, виконання завдань на велику відстань в умовах протидії засобів РЕБ противника та багато інших важливих питань,

– каже Головнокомандувач.

За його словами, окрему увагу приділили впровадженню новітніх розробок, а також новим підходам і тактикам у застосуванні БпЛА. Він наголосив, що технології безпілотних систем стрімко розвиваються, і ми маємо бути на крок попереду ворога.

"Подякував командирам бойових підрозділів безпілотних систем і їх підлеглим за стійкість і результативність. Особлива вдячність екіпажам 414 полку БпС КСВ, 412 батальйону БпС СБС, які демонструють високий рівень професіоналізму та ефективності", – йдеться у повідомленні.

Як запевнив Сирський, попри складні погодні умови, підрозділи безпілотних систем ЗС України загалом продовжують демонструвати високу ефективність на полі бою. Найефективніше себе проявили безпілотні авіаційні комплекси – ударні дрони-бомбери. Їх операторами виконано понад 7000 місій.

У жовтні в результаті здійснених бойових вильотів дронів знищено та уражено понад 52 тисячі цілей противника. З них окремої уваги заслуговують такі цілі: 129 артилерійських систем, 221 одиниця ворожого радіообладнання та понад 4 тисячі живої сили противника,

– резюмував він.