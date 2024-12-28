Скільки зараз російських окупантів в Україні: у ГУР вразили цифрою

Росіяни продовжують наступати швидкими темпами на Сході. Стало відомо, скільки особового складу ворог залучив до окупації України.

Росія веде наступальні дії майже на всій лінії фронту. Зокрема, противник активізувався і на Херсонщині, передає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю представника ГУР Андрія Юсова телеканалу "Новини.LIVE".

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Скільки загарбників в Україні

За словами Юсова, наразі на тимчасово окупованих територіях України перебуває приблизно 600 тисяч російських військових.

Втрати в окупантів колосальні, і надалі вони лише зростатимуть. Водночас кількість загарбників на території України залишається сталою протягом останнього часу.

Зверніть увагу! Втрати росіян з початку вторгнення перевищили 784 тисяч осіб.

Також у тому інтерв'ю Юсов попередив про високу загрозу ракетних ударів. Він уточнив, що країна-агресорка має понад 1400 ракет у своєму арсеналі. До того ж ворог продовжує щомісяця виготовляти близько 150 нових.