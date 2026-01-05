Ця цифра приголомшливо зростає: які втрати Росії на 5 січня

Російська агресія проти України триває майже чотири роки. Щодня захисники змушують ворога пошкодувати про те, що він ступив на нашу землю. Втрати Москви безупинно зростають, а українські воїни продовжують проявляти стійкість і героїзм.

Так, нещодавно боєць батальйону "Морок" 225-го ОШП самотужки ліквідував 3 росіян у ближньому бою. Це сталося на Гуляйпільському напрямку, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб. Дивіться також Самі заплутались: Братчук вказав, що не так з версіями росіян про атаку на кафе у Хорлах Які втрати ворога на 5 січня? З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила: особового складу – близько 1 212 520 (+990) осіб;

танків – 11 507 (+8);

бойових броньованих машин – 23 857 (+2);

артилерійських систем – 35 785 (+29);

РСЗВ – 1 592 (+2);

засоби ППО – 1 268 (+0);

літаків – 434 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 100 564 (+704);

крилаті ракети – 4 137 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 72 945 (+169);

спеціальна техніка – 4 036 (+1). Втрати Росії станом на 5 січня 2026 рік / Фото Генштаб Що відомо про останні втрати Росії у війні проти України? У новорічну ніч українські сили завдали удару по окупованому селищу Хорли на Херсонщині. Атаковані були об'єкти, де представники російської армії, окупаційної адміністрації та співробітники спецслужб влаштували п'яні гуляння. Відомо про понад 20 загиблих.

У ніч проти 28 грудня українські захисники атакували ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Йдеться про склад "Шахедів", понтонну переправу, а також розташуванню ремонтного підрозділу 1435 мотострілецького полку.

У ніч проти 26 грудня наші військові завдали удару по спецпризначенцях ГРУ Росії у Бердянському, в результаті чого загинув 51 спецпризначенець Ще 74 особи постраждали, загалом понад 120 росіян загинули або зазнали поранень, кількість зниклих безвісти поки невідома.