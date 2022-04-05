"Скільки ще дітей мають вбити орки": євродепутат гостро виступив за жорсткі санкції проти Росії
Володимир Зеленський виступив на Радбезі ООН. Він їм сказав або проявити жорстку позиції щодо Росії, або саморозпуститись. Цікаво лише, як ці слова переростують в дію.
Про це заявив депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічус в ефірі 24 каналу. І додав, що скільки можна вже говорити і "вводити санкції наполовину".
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Євродепутат сказав, що йому вже навіть соромно реагувати або коментувати те, що йому дуже не подобається.
"Чому, знову ж, Євросоюз зробив такі рішення "наполовину" і не вводить повне ембарго? Треба робити по-справжньому, а не гратись, як кіт з мишкою", – сказав він.
І наголосив, що Росія цього не робить. Росія просто вбиває людей, а дорога за Росією обливається кров'ю. "А ми весь час вводимо санкції частково", додав він.
Скільки ще може терпіти Україна, якщо ми просуватимемося такими поштовхами? Скільки ще людей має загинути і скільки дітей залишаться без батьків, скільки самих дітей повинні вбити ці орки з Росії?,
– емоційно звернувся Ауштрявічус.
Він переконаний, що немає часу гратись і думати, що такі санкції, зроблені наполовину, вплинуть так, як того хочеться.
"Треба припиняти все співробітництво. Має бути тотальне економічне ембарго на Росію, тоді щось вплине", – вважає євродепутат.
Євродепутат гостро виступив за жорсткі санкції проти Росії: дивіться відео