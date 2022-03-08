Скільки ще потрібно років для вердикту, – Геращенко про затягування суду по MH17

У липні цього року мине уже 8 років з того дня, коли росіські орки на Донбасі знищили літак МН-17. Однак суд і досі не виніс вирок у цій справі.

.Радник глави МВС наголосив, що вже очевидно їто дав наказ вистрілити з "Бука" в літак. Тому відсутність вироку в справі дивує.

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