Війна в Україні, ймовірно, триватиме ще від одного до трьох років, – джерела WSJ у Європі

Після чергового раунду переговорів між Україною, США та Росією у Женеві, конкретних результатів досягнуто не було. Ймовірно, процес є не більші ніж політичним жестом, спрямованим на демонстрацію зусиль перед президентом Трампом.

Про це йдеться у матеріалі видання The Wall Street Journal.

Чому тристоронні переговори не працюють?

Автори видання припускають, що численні тристоронні зустрічі між США, Україною та Росією лише створюють видимість прогресу. Попри заяви сторін про "конструктивність" та "значні результати" реальних домовленостей не досягнуто. Експерти вважають ці розмови політичною демонстрацією, а не кроком до завершення війни.

Ці переговори не наближають нас до завершення війни. Це гра, щоб уникнути звинувачень у нездатності Трампа завершити війну,

– сказав Іво Даалдер, посол США в НАТО за часів адміністрації Обами.

Заступниця прессекретарки Білого дому Анна Келлі заявила, що зусилля Трампа з об'єднання ворогуючих сторін нібито сприяють відчутному процесу. Водночас сам президент США зауважив, що виступає посередником задля припинення втрат життів. Раніше, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, він наголошував, що домовленість між Україною та Росією вже близька, мовляв, зараз вони на такому етапі, коли можуть укласти угоду.

Нещодавно американський лідер знову публічно звинуватив Україну у небажанні погоджуватись на угоду, яка передбачає передачу частини територій, важливих для її оборони. Але високопоставлений український чиновник зауважив, що три раунди переговорів цього року мали б показати Вашингтону зацікавленість Києва у мирній угоді.

Автори видання припускають, що і Україна, і Росія побоюються втрати терпіння Трампа. В такому разі США зроблять кроки, які зашкодять інтересам обох країн.

Попри скорочення значної частини американської допомоги Києву, українські військові продовжують отримувати розвіддані, а озброєння постачається за посередництва європейських партнерів.

Росіяни ж бояться, що санкції Штатів зовсім паралізують й без того слабку економіку. За словами аналітиків, оскільки витрати на вторгнення зростають, Росії потрібна допомога Америки, щоб змусити Україну поступитися.

Чи можуть перемовини мати реальний зміст?

Водночас частина аналітиків переконана, що нинішні переговори мають реальний зміст, і не є демонстративними. За словами Томаса Грема з Ради міжнародних відносин та колишнього посадовця Білого дому, обмежена кількість публічної інформації про перебіг зустрічей свідчить про серйозність процесу. Він зауважив, що це не гарантує досягнення домовленостей, але підтверджує прагнення сторін рухатись вперед.

Тим часом декілька європейських високопосадовців повідомили, що за даними західної розвідки, Кремль веде переговори недобросовісно. Путін може використовувати діалог з Україною та США, аби здобути переваги на полі бою.

Натомість Дональд Трамп по черзі звинувачує то Путіна, то Зеленського за глухий кут у перемовинах. Однак, варто визнати, що заяви про зацікавленість Росії в укладенні мирної угоди звучать частіше.

Скільки ще, ймовірно, триватиме війна в Україні?

Українська та російська делегації повідомляють про певні зрушення у переговорному процесі, втім вони не стосуються стратегічних питань. Сторони домовились про обміни полоненими, а військові представники представили бачення можливого механізму контролю за режимом припинення вогню. Водночас про реальне перемир'я наразі не мовиться.

За оцінками високопоставлених європейських посадовців, війна в Україні може тривати від 1 до 3 років.

Видання WSJ стверджує, що таку ж інформацію про терміни завершення війни нібито повідомляв і Володимир Зеленський у розмові зі своїми найближчими радниками, мовляв, перемовини провалились і потрібно готувати план війни на ще 3 роки.

Як відреагували в ОП на публікацію The Wall Street Journal?

В Офісі президента відреагували на матеріал, який поширює видання.

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин зауважив, що інформація про нібито розмови з радниками, негативні оцінки переговорів чи існування планів воювати ще 3 роки не відповідає дійсності. Подібні твердження є фейковими.

Що нині відомо про перебіг переговорів України, Росії та США?