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Українських сил недостатньо

Приречена російська танкова атака 22 липня вздовж південних підступів до міст-близнюків Краматорська та Слов'янська, останніх великих вільних міст у Донецькій області на сході України, зрештою, була другорядною. Основні зусилля росіян у їхній довгій та кривавій кампанії з захоплення всього Донецького регіону розгортаються на півночі, а не на півдні.

Фронт на північний схід від Слов'янська "був найуспішнішим для російської армії протягом 2026 року", – зазначив французький військовий оглядач Клеман Молін.

Погана новина для України полягає в тому, що її сил в цьому районі – частини шести бригад, включаючи 53, 54 та 63 механізовані бригади, 81 аеромобільну бригаду та 117 та 120 бригади територіальної оборони – за словами Моліна, "недостатньо"

Гірше того, невпинне бомбардування Росією шляхів, що ведуть до Слов'янська та через нього, означає, що українцям може бути важко підтримувати будь-які додаткові бригади в цьому районі. Звичайно, за умови, що взагалі є якісь вільні бригади.

Бомбардування посилюється. 31 липня російський військовий літак вдарив по Слов'янському хімічному заводу, глибоко всередині міста, високоточною планируючою бомбою КАБ-1500 вагою 1500 кілограмів. "Місто зазнає дедалі сильніших обстрілів останніми днями", – зазначає AMK Mapping.

Але складна місцевість, порізана Донецьким каналом та щільними українськими укріпленнями, ускладнює російські атаки. Існує мало захищених підходів до Слов'янська з головних баз росіян у руїнах Сіверська, за 31 кілометр на схід. А між росіянами та вільним містом стоїть одне велике місто – Миколаївка.

Українці бомбардують російські лінії постачання з тією ж інтенсивністю, з якою росіяни бомбардують українські лінії постачання. Саме з цих причин Молін очікує, що росіяни зрештою візьмуть в облогу Слов'янськ та сусідній Краматорськ з північного сходу.

Майбутня битва ще не програна

Повільні темпи російського просування приховують погіршення умов у Слов'янську та Краматорську. Із сукупної довоєнної чисельності населення близько 440 тисяч осіб у містах-близнюках залишилося лише 90 тисяч. Решта 350 тисяч виїхали.

Оскільки міста повільно порожніють, усі погляди звертаються до крихітного села Рай-Олександрівка, що за 14 кілометри на схід від Слов'янська.

"Це невелике село, яке на перший погляд здається незначним, насправді має стратегічне значення, оскільки навколишня височина виходить на місто Слов'янськ. Протягом останніх тижнів російські війська зміцнюють свою присутність в селі та навколишніх височині, хоча українські війська все ще утримують позиції в багатьох районах", – пояснює Молін.

Російські війська вже невпинно бомбардують українські лінії постачання в цьому районі авіаційними плануючими бомбами. У міру того, як російські наземні війська просуваються ближче до Слов'янська та консолідуються вздовж ключових висот, таких як ті, що навколо Рай-Олександрівки, вони можуть почати націлювати більше ствольної артилерії на ті ж лінії постачання, що посилює логістичні проблеми українців.

Майбутня битва ще не виграна і не програна. Але час для українських сил, щоб переорієнтувати поле бою на свою користь, спливає. Якщо українське командування зможе визначити пріоритети фронту та перекинути достатньо постачання на передові позиції, це все ще може врятувати Слов'янськ і Краматорськ.

Молін наголосив, що оскільки Президент України Володимир Зеленський завершує перестановку ключових цивільних і військових лідерів та нового командування, увага цього командування має бути спрямована на Донбас.