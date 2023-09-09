Росія випускатиме до 2 мільйонів снарядів на рік: чи достатньо цього для ведення війни

Росія може збільшити виробництво артилерії в найближчі кілька років до 2 мільйонів снарядів на рік. Це приблизно вдвічі перевищує деякі попередні очікування Заходу, однак досі далеко не відповідає потребам Москви у війні проти України.

Про це на умовах анонімності заявив один із західних чиновників. За його оцінками, минулого року Росія випустила в Україні від 10 до 11 мільйонів снарядів.

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Росії все одно не вистачатиме снарядів

За словами посадовця, збільшення виробництва до 2 мільйонів снарядів на рік все одно не відповідає потребам Росії у війні проти України.

Ось у якій скрутній ситуації вони опинилися. Якщо ви витратили 10 мільйонів снарядів минулого року, а зараз перебуваєте в епіцентрі бойових дій і можете виробляти лише 1 – 2 мільйони снарядів на рік, я не думаю, що це дуже сильна позиція,

– пояснив чиновник.

Він додав, що інші російські інвестиції в оборонний сектор також можуть дозволити Москві виробляти близько 200 танків на рік, що вдвічі перевищує деякі попередні оцінки Заходу. Проте і це далеко не те, що потрібно країні-агресорці після важких втрат в Україні.

"Коли ви втратили 2000 танків, вам знадобиться десятиліття, щоб повернутися до того, з чого ви починали", – зауважив співрозмовник, додавши, що Росія також втратила 4000 бойових броньованих машин, понад 100 літаків і зазнала близько 270 тисяч втрат особового складу.

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Кремль змушений знаходити сумнівних партнерів

У травні міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу заявив, що виробництво зброї та її постачання на лінію фронту в Україні матимуть вирішальне значення для успіху так званої "спеціальної воєнної операції".

У липні ж Шойгу відвідав Північну Корею. Білий дім заявив, що Росія наразі сподівається на допомогу Пхеньяна в поповненні своїх запасів зброї, адже переговори про постачання зброї між країнами активно просуваються.

Західний чиновник зауважив, що ці переговори, ймовірно, спрямовані на отримання артилерії та демонструють відчай Москви в Україні.

Вона змушена йти до цих сумнівних партнерів, щоб підтримати своє катастрофічне вторгнення в Україну. І це буде коштувати цілого статку, тому що Північна Корея вичавить багато чого,

– заявив урядовець.

За його словами, російська економіка сама перебуває під напругою, оскільки Москва перенаправляє ресурси в Україну, збільшуючи витрати на оборону і скорочуючи "витрати на все інше".

"Це призводить до ризику соціальних заворушень на нестабільному політичному тлі", – зазначив співрозмовник.

Від початку російського вторгнення минулого року уряд США надав Україні зброю та іншу військову допомогу на суму понад 43 мільярди доларів.