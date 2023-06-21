Скільки танкових батальйонів Росії ЗСУ знищили за час повномасштабної війни

21 червня 2023, 09:44
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Джерело:

Міноборони України

ЗСУ щодня завдають суттєвих втрат ворогу, захищаючи свою землю. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну минуло вже 16 місяців. За цей час окупанти не дорахувалися понад 100 танкових батальйонів.

Свіжою статистикою поділилися у Міністерстві оборони України. 

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За даними нашого Міноборони, 120 – 130 танкових батальйонів російських загарбників знищили Сили оборони України за 16 місяців "великої війни"

Від початку широкомасштабної агресії Росія втратила уже понад 4000 танків. Кожен знищений ворожий танк – крок до нашої перемоги,
– додали в оборонному відомстві.

 

 

Автор: Альона Захарова