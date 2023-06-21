Скільки танкових батальйонів Росії ЗСУ знищили за час повномасштабної війни

09:44

ЗСУ щодня завдають суттєвих втрат ворогу, захищаючи свою землю. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну минуло вже 16 місяців. За цей час окупанти не дорахувалися понад 100 танкових батальйонів.