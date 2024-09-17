Не думаю, що війна закінчиться у 2025 році, – міністр оборони Нідерландів

На думку міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса, війна в Україні не завершиться у цьому, та наступному році. Він також закликав партнерів готуватися до довгострокової підтримки України.

Він також підкреслив, що у Росії також є ресурси для ведення довготривалої війни. Про це Брекельманс розповів в інтерв’ю LRT.

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Коли може закінчитися війна на думку Брекельманса

Відповідаючи на питання щодо можливих термінів завершення війни в Україні, Брекельманс зазначив, що "не думає, що війна закінчиться цього року, і не думає, що вона закінчиться наступного року". Він також наголосив на тому, що ситуація на полі бою в Україні є "дуже складна".

Це означає, що ми повинні робити більше, але ми також не повинні занадто завищувати наші очікування, тому що іноді люди думають, що російське вторгнення спочатку було спринтом, який перетворився на марафон, але насправді це 42-кілометровий спринт,

– наголосив він.

На думку очільника Міноборони Нідерландів, це передбачає подальшу підтримку України з урахуванням довгострокової перспективи, щоб народи Європи були готові допомагати Україні на тривалий період і не мали хибних очікувань.

Брекельманс також вважає, що Росія є "безумовно потужною" і здатною вести війну з високою інтенсивністю "протягом дуже тривалого часу".

"Росія грає в числа, і Україні дуже важко захиститися від неї, тому ми повинні дуже серйозно ставитися до російської загрози, як на полі бою, так і, звичайно, пам'ятаючи про те, що це ядерна держава", – зазначив глава Міноборони.