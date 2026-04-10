Великодні свята тривають не три дні: священник спростував найпоширенішу думку
- Святкування Великодня триває від неділі Воскресіння Христового триває не лише три дні, а довше – до неділі, яку називають Антипасха.
- Традиційне великоднє привітання "Христос Воскрес" використовують ще протягом 40 днів до свята Вознесіння.
Українці активно готуються до святкування Великодня, але варто розуміти, що цей період не обмежується лише трьома днями. Насправді Світлий тиждень триває довше, ніж понеділок, вівторок і середа.
Священник храму святих Кирила і Методія у Львові, духівник УКУ, керівник пресслужби Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Михайло Квасюк пояснив 24 Каналу, що саме ми вкладаємо у поняття "Великодні свята". Він також розповів, як довго вони тривають.
Скільки триває період Великодніх свят?
Отець Михайло пояснив, що цей період починається від неділі Воскресіння Христового, тобто з 12 квітня, і триває цілий тиждень до наступної неділі, яку ми називаємо Антипасха, тобто завершення Пасхи. У ці дні, коли люди заходять до храму, то можуть побачити на столику, який називається тетрапот, – паску.
Вірні цілують її. Вона є ознакою того, що зараз триває час Христового Воскресіння. А вже на наступну неділю, після літургії, її розрізають та дають вірним для споживання,
– додав священник.
Цікаво, що християни вітаються великоднім вітанням "Христос Воскрес" також не три дні, і не тиждень, а значно довше. Після Воскресіння Ісус ще 40 днів перебував на землі між апостолами, а тоді вознісся на небо. У цей час ми святкуємо свято Вознесіння.
Власне тоді й завершується традиційне привітання "Христос Воскрес". Але поки Ісус був на землі – християни вітаються так один з одним, засвідчуючи, що ця подія справді відбулася.
Зверніть увагу! Священник в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу також пояснив, коли українці обов'язково мають відвідати своїх померлих рідних на кладовищах, чи варто ставити на їхні могили освячені продукти та яким є ставлення Церкви до "гробків" – застіль на цвинтарі.
Що колись клали у великодній кошик?
Головною у кошику завжди була паска. Понад 100 років тому її випікали у Чистий четвер, або у суботу, значно рідше – у Страсну п'ятницю. Господині одягалися у святковий, чистий одяг. Вони обов'язково хрестили тісто й молилися.
Також у кошику завжди були яйця. Його вважали символом зародження життя. Найчастіше крашанки розмальовували у червоний колір, а барвником для цього було цибулиння.
Цікаво, що у деяких регіонах навіть святили приготоване й запечене у печі порося. У зуби йому клали хрін. Це відбувалося на Волині, Слобожанщині та Поліссі.