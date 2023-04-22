Росіяни ніколи не збиралися повертати їх додому: скільки українських дітей викрали окупанти

З початку повномасштабного вторгнення росіяни викрадають українських дітей з тимчасово окупованих територій, називаючи це буцімто "евакуацією". Однак ворог не збирається і ніколи навіть не думав повертати їх додому.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук. Посадовиця наголосила, що дії росіян мають ознаки геноциду.

Зверніть увагу Кола під очима, стрижка як в армію, – адвокатка б'є на сполох через затримання підлітка Росією

Скільки дітей викрала Росія та як вона приховує злочин

Дар'я Герасимчук відзначила, що Росія заявляє, що "евакуювала" 744 тисячі українських дітей. Однак це не можна називати евакуацією, адже росіяни не збираються повертати українських дітей.

Усі дії росіян говорять про те, що вони не збираються і власне ніколи не збиралися повертати українських дітей назад додому. Зокрема, екстремально пришвидшена процедура всиновлення, зміни громадянства українським дітям, і так звана "плюшка", яку вони вигадали, – це безкоштовна освіта в Росії для українських дітей. Все це зробили для того, щоб українські діти додому не поверталися, вони їх не збиралися і не збираються повертати. Саме тому це не евакуація, а примусове переміщення та депортація, по суті викрадення українських дітей, що є ознакою геноциду,

– наголосила Герасимчук.

Водночас Україна збирає поіменно списки викрадених Росією дітей за фактом звернень до Національного інформаційного бюро від батьків, інших родичів, від свідків, від локальної влади, які подали заяву до Національного інформаційного бюро щодо факту депортації чи примусового переміщення дитини. Поіменно вдалося зафіксувати викрадення Росією 19 393 дітей. Однак реальна цифра, за словами Герасимчук, значно більша. Мова може йти про 200 – 300 тисяч українських дітей.

Крім того, росіяни постійно переміщують дітей на території Росії, аби ускладнити їхній пошук. За словами Герасимчук, є випадки, коли дітей з території Росії везуть в тимчасово окупований Крим, а потім знову до країни-терористки.