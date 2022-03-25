Скільки українців досі спілкується лише російською мовою, а скільки – перейшли на українську

Вже місяць триває війна РФ проти України. Проте досі близько 18% українців постійно користуються лише російською мовою.

Водночас майже половина громадян говорить виключно українською (з 44% їх кількість зросла до 48%). Опитування провела соціологічна група "Рейтинг".

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Дослідники констатували стале зменшення російськомовного сегменту українців.

Якщо у 2012 російськомовних українців було близько 40%, наприкінці 2021 – 26%, то вже на початок війни – їх лише 18%,

– йдеться в опитуванні.

Натомість багато українців (з 15 до 32%) перейшли у сегмент "двомовних", які спілкуються і українською, і російською в житті.

Фахівці кажуть, що процес переходу на іншу мову спілкування потребує певної адаптації. Сьогодні важливо, що дві третини тих, хто користується двома мовами у побуті готові найближчим часом перейти виключно на українську. Серед російськомовних – третина.

До слова, за час війни Росії з Україною чимало громадян зрозуміли, якою є РФ. Саме тому деякі знаменитості категорично відмовились розмовляти мовою окупанта, яка була для них рідною все життя. Хто перейшов на українську – читайте у статті.

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