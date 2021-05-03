Кількість українців, які готові вакцинуватися від COVID-19 зростає, але більшість – проти

Все більше українців готові вакцинуватися від коронавірусу, однак понад половина все ще не хоче робити щеплення. Основною причиною відмови люди називають ще недостатньо перевірені вакцини.

Про готовність українців зробити щеплення від COVID-19 та причини відмов від вакцинації свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

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Чи готові українці робити щеплення у найближчі місяці

43% опитаних відповіли, що готові;

52,2% – не готові вакцинуватися.



Чи готові українці робити щеплення від коронавірусу / Інфографіка КМІС

У порівнянні з березнем, ставлення до вакцинації покращилося: кількість готових вакцинуватися збільшилася на 10% (з 33% до 43%), а неготових – зменшилася на 9% (з 62% до 52%).

Як ситуація залежить від місця проживання

Найбільше людей, які не готові вакцинуватися, у південних і східних регіонах (54% та 55%), дещо менше – у Центрі та на Заході (51% та 50%)

Натомість найбільше тих, хто готовий до щеплення, у західних областях (47%), дещо менше у центральних (44%). Серед мешканців Півдня та Сходу України готові вакцинуватися 39%.

Як готовність до щеплення залежить від місця проживання / Інфографіка КМІС

Як змінюється відповідь залежно від віку

найбільше тих, хто не готовий вакцинуватися серед людей віком 30 – 39 років (63%), найменше – серед літніх людей, від 60 років (41%);

вакцинуватися серед людей віком 30 – 39 років (63%), найменше – серед літніх людей, від 60 років (41%); найбільше тих, хто готовий вакцинуватися – серед літніх людей, від 60 років (53%), найменше – серед людей віком 30 – 39 років (31%).

Як готовність до щеплення залежить від віку / Інфографіка КМІС

Чому опитані не готові вакцинуватися

вакцини ще недостатньо перевірені – 40%;

не довіряють вакцинам, які наразі є в Україні – 33%;

наслідки від вакцини можуть бути гіршими, ніж від коронавірусу – 29%;

не довіряють будь-якій вакцині – 17%.

Чому українці не хочуть робити щеплення від коронавірусу / Інфографіка КМІС