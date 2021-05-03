Кількість українців, які готові вакцинуватися від COVID-19 зростає, але більшість – проти

Все більше українців готові вакцинуватися від коронавірусу, однак понад половина все ще не хоче робити щеплення. Основною причиною відмови люди називають ще недостатньо перевірені вакцини.
Джерело:КМІС
Про готовність українців зробити щеплення від COVID-19 та причини відмов від вакцинації свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.
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Чи готові українці робити щеплення у найближчі місяці
- 43% опитаних відповіли, що готові;
- 52,2% – не готові вакцинуватися.
Чи готові українці робити щеплення від коронавірусу / Інфографіка КМІС
У порівнянні з березнем, ставлення до вакцинації покращилося: кількість готових вакцинуватися збільшилася на 10% (з 33% до 43%), а неготових – зменшилася на 9% (з 62% до 52%).
Як ситуація залежить від місця проживання
Найбільше людей, які не готові вакцинуватися, у південних і східних регіонах (54% та 55%), дещо менше – у Центрі та на Заході (51% та 50%)
Натомість найбільше тих, хто готовий до щеплення, у західних областях (47%), дещо менше у центральних (44%). Серед мешканців Півдня та Сходу України готові вакцинуватися 39%.
Як готовність до щеплення залежить від місця проживання / Інфографіка КМІС
Як змінюється відповідь залежно від віку
- найбільше тих, хто не готовий вакцинуватися серед людей віком 30 – 39 років (63%), найменше – серед літніх людей, від 60 років (41%);
- найбільше тих, хто готовий вакцинуватися – серед літніх людей, від 60 років (53%), найменше – серед людей віком 30 – 39 років (31%).
Як готовність до щеплення залежить від віку / Інфографіка КМІС
Чому опитані не готові вакцинуватися
- вакцини ще недостатньо перевірені – 40%;
- не довіряють вакцинам, які наразі є в Україні – 33%;
- наслідки від вакцини можуть бути гіршими, ніж від коронавірусу – 29%;
- не довіряють будь-якій вакцині – 17%.
Чому українці не хочуть робити щеплення від коронавірусу / Інфографіка КМІС