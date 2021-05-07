День пам'яті та 9 травня: понад 40% українців хочуть відзначати обидві дати

В Україні потрібно відзначати і День пам'яті та примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня. Так вважають 41% українців.

Відповідна ідея переважає майже серед усіх вікових груп. Але туди не входить група людей, старших за 60 років.

Також читайте Більшість українців вважає, що події в державі розвиваються у неправильному напрямі

Також така думка притаманна електоратам усіх партій, окрім "Опозиційної платформи – За життя". Відзначати 2 дати вважають правильним прихильники вступу України до Європейського Союзу.

Водночас противники європейської інтеграції – проти такої ідеї. Вони хочуть відзначити тільки День перемоги над нацизмом 9 травня.

Загалом такої ж думки – 31% українців. Ідею відзначати лише День пам'яті та примирення 8 травня підтримують приблизно 9%.

Серед опитуваних є українці, яким байдуже, яку саме дату відзначати. Таких – 10% респондентів.



Понад 40% українців хочуть відзначати 8 і 9 травня / Інфографіка Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва"

Згідно з даними по регіонах України, обидві дати хочуть відзначити українці у Західному регіоні – 22%. Водночас на Півдні і Сході підтримують ідею святкування лише 9 травня – 42% та 48%.

Коротко про опитування Фонду

Відповідне опитування провів Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" і Центр Разумкова.

Період проведення – від 22 до 29 квітня 2021 року.

Опитували українців зі всіх регіонів, окрім тимчасово окупованого Росією Сходу та Криму.

В допиті взяли участь респонденти віком від 18 років.

Зазначено, що теоретична похибка вибірки – 2,3%.