День пам'яті та 9 травня: понад 40% українців хочуть відзначати обидві дати

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В Україні потрібно відзначати і День пам'яті та примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня. Так вважають 41% українців.

Джерело:

Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва"

Відповідна ідея переважає майже серед усіх вікових груп. Але туди не входить група людей, старших за 60 років.

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Також така думка притаманна електоратам усіх партій, окрім "Опозиційної платформи – За життя". Відзначати 2 дати вважають правильним прихильники вступу України до Європейського Союзу.

Водночас противники європейської інтеграції – проти такої ідеї. Вони хочуть відзначити тільки День перемоги над нацизмом 9 травня.

Загалом такої ж думки – 31% українців. Ідею відзначати лише День пам'яті та примирення 8 травня підтримують приблизно 9%.

Серед опитуваних є українці, яким байдуже, яку саме дату відзначати. Таких – 10% респондентів.


Понад 40% українців хочуть відзначати 8 і 9 травня / Інфографіка Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва"

Згідно з даними по регіонах України, обидві дати хочуть відзначити українці у Західному регіоні – 22%. Водночас на Півдні і Сході підтримують ідею святкування лише 9 травня – 42% та 48%.

Відзначимо! У 2020 році ідею відзначати і 8, і 9 травня підтримало 39% українців. Майже 10% громадян України відповіла, що для них немає різниці, коли саме відзначати дати.

Коротко про опитування Фонду

  • Відповідне опитування провів Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" і Центр Разумкова.
  • Період проведення – від 22 до 29 квітня 2021 року.
  • Опитували українців зі всіх регіонів, окрім тимчасово окупованого Росією Сходу та Криму. 
  • В допиті взяли участь респонденти віком від 18 років. 
  • Зазначено, що теоретична похибка вибірки – 2,3%.