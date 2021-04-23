Скільки українців пішли б на ліквідацію Чорнобильської аварії: дані опитування

Якщо би в Україні сталася трагедія, подібна до Чорнобильської, то добровільно ліквідовувати її наслідки пішла би майже третина населення. Не погодилися б на це 54,8% опитаних.

Деталі опитування

76% українців сказали, що знають, яка подія трапилась 26 квітня 1986 року. Вони згадали вибух на ЧАЕС без підказок.

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Цікаво, що готовність ліквідовувати наслідки аварії на Чорнобильській АЕС висловлювали переважно люди старшого віку, 50 – 60+ років. Відсоток охочих серед опитаних віком 18 – 29 років – менший.

Водночас максимуму готовність сягає серед вікової категорії 50 – 59 років.

Що спричинило катастрофу

48,2% населення вважають, що спрацював людський фактор;

40,3% – недоліки роботи реактора РБМК-1000;

27,8% – радянська система управління народним господарством;

11,3% – не плата за технічний прогрес;

3,4% – інше;

Що відомо про опитування

Дослідження проводили 20 – 21 березня 2021 року методом CATI. Географія: вся територія України за виключенням окупованих регіонів. Загалом опитали 1200 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном України та типом населеного пункту. Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,9%.

26 квітня 2021 року минає 35 років з дня трагедії на Чорнобильській АЕС. Катастрофу спричинили два теплові вибухи та подальші руйнування четвертого енергоблока. Внаслідок цього 600 тисяч людей зазнали радіоактивні ураження.

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