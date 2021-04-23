Скільки українців пішли б на ліквідацію Чорнобильської аварії: дані опитування

Якщо би в Україні сталася трагедія, подібна до Чорнобильської, то добровільно ліквідовувати її наслідки пішла би майже третина населення. Не погодилися б на це 54,8% опитаних.
Джерело:Active Group
Деталі опитування
76% українців сказали, що знають, яка подія трапилась 26 квітня 1986 року. Вони згадали вибух на ЧАЕС без підказок.
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Цікаво, що готовність ліквідовувати наслідки аварії на Чорнобильській АЕС висловлювали переважно люди старшого віку, 50 – 60+ років. Відсоток охочих серед опитаних віком 18 – 29 років – менший.
Водночас максимуму готовність сягає серед вікової категорії 50 – 59 років.
Що спричинило катастрофу
- 48,2% населення вважають, що спрацював людський фактор;
- 40,3% – недоліки роботи реактора РБМК-1000;
- 27,8% – радянська система управління народним господарством;
- 11,3% – не плата за технічний прогрес;
- 3,4% – інше;
Що відомо про опитування
Дослідження проводили 20 – 21 березня 2021 року методом CATI. Географія: вся територія України за виключенням окупованих регіонів. Загалом опитали 1200 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном України та типом населеного пункту. Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 2,9%.