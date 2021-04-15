Скільки українців, росіян та білорусів потрапили до міжнародних санкційних списків

Станом на початок квітня 2021 року під персональними міжнародними санкціями опинилися 543 українських громадян. Водночас Росія перевершила нас у цьому – аж 730 росіян опинилися у санкційних списках.

Найменше у санкційних списках ООН, ЄС, США, Великої Британії, Австралії, Канади та Африки білорусів – лише 189 осіб.

Важливо США запровадять нові санкції проти Росії, – ЗМІ

Загалом обмежувальні заходи впроваджували проти українців, росіян та білорусів:

Міністерство фінансів США;

Уряд Канади

Казначейство Її Величності королеви Великої Британії;

Департамент закордонних справ і торгівлі Австралії;

Африканський банк розвитку;

Радбез ООН;

ЄС.

США

Санкції – це інструмент зовнішньої політики та економічного тиску. Держави все частіше використовують санкції при розв'язанні міжнародних конфліктів, для підтримки миру та безпеки у світі, з метою якісного управління у світовій фінансовій індустрії.

Управління з контролю за іноземними активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) внесло до списку осіб, на яких поширюються санкційні норми, передбачені Законом про спеціальні економічні заходи та Законом про правосуддя щодо жертв корумпованих іноземних посадових осіб.

Під санкціями перебувають: 202 українці, 129 росіян. Переважна більшість записів стосується теми порушення конституції, суверенітету і територіальної цілісності України. 55 записів щодо білорусів стосуються грубих і систематичних порушень прав людини, насильства і фальсифікацій під час президентських виборів в Білорусі.

Як починалися протести у Білорусі: дивіться відео

Велика Британія

У Санкційному перебувають 79 українців, 110 громадян Росії та 43 громадянина Білорусі. Санкції запровадили через дії, які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, становлять 95% усіх записів щодо українців у цьому списку.

Вони, переважно, пов'язані з анексією Криму та підтримкою Москвою самопроголошених республік "ДНР" та "ЛНР". Обмежувальні заходи ЄС полягають у замороженні активів фізичних та юридичних осіб, а також в обмеженні права в’їзду та пересування територією держав-членів ЄС для фізичних осіб.

Австралія

Зведений санкційний список Департаменту закордонних справ і торгівлі уряду Австралії містить імена 54 українців, 47 росіян та 2 білорусів. Всі записи щодо українців і білорусів, а також 64% записів щодо росіян належать програмі Autonomous (Ukraine). Особи є організаторами або співучасниками дій, що понесли загрозу суверенітету та територіальній цілісності України, та становлять для країни загрозу.



Через що українці, росіяни та білоруси потрапляють під санкції / Фото YouControl

ООН

До зведеного санкційного списку Африканського банку розвитку потрапили 5 українців та 2 росіяни. Санкції накладаються на осіб які, брали участь у примусових, домовлених, корумпованих, шахрайських або перешкоджаючих діях в межах санкційної системи банку.