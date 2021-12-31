Скільки українців зустрічатимуть Новий рік у поїздах

Увесь грудень українці думають, як і де провести особливу ніч у році. Однак за 10 тисяч людей цей вибір зробили певні обставини, адже вони зустрінуть Новий рік у потязі.

Деталі від Укрзалізниці

Укрзалізниця подякувала своїм пасажирам за те, що вони обрали її у такий важливий день. Компанія пообіцяла зробити все, аби далі подорожі українців стали лише комфортнішими.

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Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш? Отже, близько 10 тисяч пасажирів, які новорічну ніч проведуть у поїздах Укрзалізниці, весь 2022 рік будуть подорожувати,

– мовиться у повідомленні.

Укрзалізниця побажала українцям мати новорічний настрій незалежно від місця святкування.

Де українці святкуватимуть Новий рік

За даними опитування Kantar, більшість українців святкуватимуть Новий рік у звичній приємній атмосфері. Так, вдома залишаться 89% опитаних. У ресторани відзначати свято відправляться лише 2% населення. До речі, це більше, аніж у 2020 році. Адже тоді таких людей було лише 0,5%.

Ще по 2% українців зустрінуть Новий рік біля головної ялинки або подорожуючи Україною.

До речі, дехто відзначить свято у небі. Зокрема, пасажири рейсів з Києва у Дубай, з Парижа у Київ, з Риму до Києва та з Амстердаму та Києва.

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Сайт 24 каналу вітає усіх з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Дякуємо, що довіряєте – ми разом змінюємо країну на краще.

Повний текст публікації Укрзалізниці у телеграмі:

Новий рік у поїздах зустрінуть близько 10 тисяч пасажирів.

Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш? Отже, близько 10 тисяч пасажирів, які новорічну ніч проведуть у поїздах УЗ, весь 2022 рік будуть подорожувати!



Дякуємо вам за те, що обираєте для подорожей українські поїзди. Зробимо все, щоб з року в рік ваші подорожі разом з Укрзалізницею ставали комфортнішими, швидшими та залишали лише приємні враження.



Хай настрій буде новорічним незалежно від того, де саме ви зустріли Новий 2022 рік.



Веселих свят.