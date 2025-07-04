Втрачені мільярди: як зупинити схеми у підакцизці

Останнім часом тривають дискусії щодо необхідності додаткових зборів до держбюджету на потреби оборони. Розглядаються різні пропозиції Кабміну щодо скорочення видатків бюджету, додаткового випуску ОВДП, податок на солодкі води тощо. Водночас не вичерпаним є потенціал детінізації, лише на схемах із підакцизкою держава втрачає 35 – 37 мільярдів гривень на рік.

Через схеми із зарплатами "у конвертах" бюджет недоотримує 115 – 230 мільярдів гривень на рік, контрабанду та сірий імпорт – 120 – 167 мільярдів. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Відповідно до нещодавніх розрахунків фахівців аналітичних центрів, у 2025 році спостерігається зменшення тіньової частки на ринку окремих підакцизних товарів, які традиційно багато років завдавали найбільші втрати держбюджету серед інших товарів, проте рівень "тіні" при реалізації цих товарів все ще залишається високим. Водночас в інших групах товарів – тінь зростає.

Ринок пального

Відповідно до розрахованих даних, у 2025 році втрати бюджету від несплати податків з пального (чорні продажі + мінімізація податків мережами) складуть 7 – 10 мільярдів гривень за рік.

У 2024 році рівень "тіні" зменшився до 14%, з аномальних 34%, які були у 2022 році, проте у 1 кварталі 2025 року тінь знов зросла до 19%. Кілька років тому в країні налічувалось 1500 нелегальних заправок, на цей час, за даними Нафтогазової асоціації, їх кількість скоротилась до 300 – 400.

Водночас сплата податків мережами АЗС вкрай нерівномірна. Частина мереж сплачують понад 2 гривні податків на літр, а частина – менше як 1 гривню. Так само з заробітними платами – понад половини мереж сплачують ринкові заробітні плати, а частина мереж – сплачують всім співробітникам мінімалку.



Які податки платять АЗС / Інфографіка Економічної експертної платформи

На ринку пального відбувається постійна боротьба правоохоронних та контрольних органів із схемами з мінімізації податків, багато років вона триває зі змінними успіхами. Протягом 2023 – 2024 років успішно працювала Тимчасова слідча комісія з питань економічної безпеки та Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, які зробили значний внесок у зменшення тіні на ринку пального. У 2025 році продовжується робота ТСК, постають нові виклики на ринку пального.

За підсумками роботи Комітету і ТСК були внесені зміни до низки законів, надані доручення БЕБ, поліції, ДПС, започатковане проведення щоквартального моніторингу податкового навантаження на виробників підакцизної продукції тощо.

Тютюнова продукція

Після обмеження роботи низки нелегальних виробництв влітку 2024 та посилення роботи контрольних органів із роздрібним ринком тіньовий ринок цигарок зменшився з минулорічних 25% до 14,2% на початку 2025 року. Однак у травні 2025 року "тінь" зросла до 16,2% (дослідження "Кантар"). Половина з цієї "сірої" продукції – псевдо-експорт або маркована duty-free.

При такому рівні нелегальної сигаретної продукції на ринку України, річні втрати державного бюджету України через несплату податків оцінюються у 25,2 мільярда гривень.

Схеми на ринку тютюнової продукції еволюціонували – останнім часом значно зростає псевдоекспорт. Для прикладу, виробники формально декларують експорт до країн типу Сирії, але фактично продукція залишається на внутрішньому ринку.

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Згідно з дослідженням, більша частина продукції Duty Free або призначеної для експорту, що нелегально продається в Україні – за написом на упаковці – вироблена Винниківською тютюновою фабрикою: Сompliment (47%) та Lifa (5%) – основні торгові марки цієї категорії. Ще 43% нелегальної продукції складають торгові марки виробника "Маршалл Файнест Тобакко", серед найпоширеніших – Marshall (26%), Urta (9%), Brut (3%).

Ситуація по різних областях України вкрай нерівномірна: якщо більшість областей у 2025 році збільшили білі виторги і відповідно, зменшили тіньову частку, то Житомирська, Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська області залишаються в антилідерах за динамікою легальних продажів.



Виторг тютюну / Інфографіка Економічної експертної платформи

Як і у ситуації з пальним, ринку тютюнових виробів приділяє особливу увагу Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики та ТСК з питань економічної безпеки. За підсумками розгляду схем у тютюновій галузі було розроблено низку важливих змін до законодавства та надано відповідні доручення правоохоронцям та органам контролю.

Алкогольні вироби

Для визначення рівня тіні та її динаміки на ринку алкогольної продукції використані дані ВООЗ, дані щодо надходжень податків по роках та рівень вживання алкоголю населенням.

Відповідно до розрахунків аналітичних центрів, найбільша тіньова частка на ринку алкогольної продукції спостерігалася у 2022 році – 47%. У 2023 році почалось поступове зниження й у 2024 році тіньова частка ринку впала до 30%. На початку 2025 року тіньова частка складає 31%.

Це завдає збитків державному бюджету у 7 – 8 мільярдів гривень на рік, тож необхідна подальша робота правоохоронців у цьому секторі.

Побутова техніка та електроніка

Аналіз ринку побутової техніки та електроніки свідчить про те, що виторги та збір податків у цьому секторі суттєво зріс у 2025 році. Разом з тим, є низка мереж, які мають наднизьке податкове навантаження і виплачують мінімальну зарплату всім своїм працівникам.

Ця ситуація виглядає аномальною та потребує уваги Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки. Втрати бюджету від схем у цій галузі складають 12 – 15 мільярдів гривень на рік.



Які зарплати платять популярні мережі / Інфографіка Економічної експертної платформи

Як мінімізувати схеми

Для подальшої детінізації ключових галузей та додаткових надходжень до держбюджету необхідно реалізувати низку змін.

Визначити чіткі показники ефективної роботи (КРІ) для ДПС, ДМС, БЕБ та їх та законодавче закріплення. Ключовий показник – зменшення податкових розривів за методикою tax gap (тіньової частки, втрат бюджету) – ПЗУ №12359, №12360.

Розблокувати конкурс на призначення голови Митної служби та перезавантаження митниці відповідно до Закону 3977-ІХ.

Забезпечити публічність даних про обсяги продаж, наданих послуг щодо найбільш уразливих груп товарів та послуг, деталізацію груп підакцизної продукції (з урахуванням даних аналітичної системи СОД РРО).

Запровадити економічні стимули для покупців підакцизної продукції отримувати фіскальний чек (лотереї фіскальних чеків, фінансові стимули споживачів).

Посилити тиск на "чорних" торговців шляхом збільшення розміру штрафних санкцій за нелегальну торгівлю підакцизними товарами (КУПАП);

Передбачити обов'язковість формування екземплярів зразків виробленої тютюнової продукції з наявного на підприємствах обладнання.

Упередити можливі схеми ухилення від оподаткування під час виробництва та обігу рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Розробити та прийняти закон щодо "дропів", зокрема запровадити "реєстр дропів" (законопроєкт НБУ).

Забезпечити оприлюднення аудиту СМКОР від КМУ та запровадити критерії ефективності СМКОР.

Сподіваюся, що представники влади врахують пропозиції експертів та внесуть відповідні зміни до законодавства для посилення якості інституцій та перекриття "лазівок". Це сприятиме чесній конкуренції та дасть значні додаткові надходження до держбюджету, вкрай необхідні для посилення оборони країни.