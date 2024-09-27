Скільки заяв на реєстрацію зброї вже подали українці: в МВС назвали конкретні цифри

Українці вже подали чималу кількість заяв до органів поліції на отримання різних видів дозвільних документів на зброю. Зокрема, ідеться про 435 тисяч заяв.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

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Реєстрація зброї

Журналісти поцікавилися в нього, скільки заяв на реєстрацію зброї українці вже подали до Єдиного реєстру зброї.

На сьогодні до органів поліції подано 435 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів на зброю. Частина з них подається через Єдине вікно громадянина,

– сказав він.

Тимченко зазначив, що коли МВС запроваджувало роботу ЄРЗ у в червні 2023 року, говорили про те, що він повноцінно запрацює через 3 роки.

Заступник міністра додав, що кожен громадянин, який продовжив дію свого дозволу до запуску ЄРЗ, отримав паперову книжечку, що діятиме 3 роки.

"Тобто, три роки він не звертатиметься до органів поліції, бо в нього не буде такої необхідності. Відповідно, до ЄРЗ оновлена інформація щодо цієї особи надійде тоді, коли вона прийде до правоохоронців, щоб продовжити свій дозвіл. Отже, останній паперовий дозвіл втратить чинність через три роки після запуску реєстру, тобто в червні 2026 року. Коли це станеться, тоді ЄРЗ буде наповненим на 100%", – зауважив він.

За його словами, коли Єдиний реєстр зброї запрацює повністю, більшість відповідних процесів перейдуть в онлайн-режим і власники зброї зможуть працювати виключно через Єдине вікно для громадянина.