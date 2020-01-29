16:33
29 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ПАРЄ УГОДА СТОЛІТТЯ ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Теорія Жириновського про коронавірус. Росіян відмовляють від долара
      Вєсті Кремля
      21:41, 28 січня
      Вєсті.UA: Безробітній Ляшко і шалені заробітки. Дорогезна покупка Ахметова
      Вєсті.UA
      21:20, 28 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      КОРОНАВІРУС 2020 ПАРЄ УГОДА СТОЛІТТЯ ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Скільки доходів українці задекларували за рік

      275 Читать новость на русском
      З початку 2019 року українці подали понад 638 тисяч декларацій / ua.news

      З початку 2019 року українці подали понад 638 тисяч декларацій про майновий стан. Загалом громадяни задекларували 101 мільярд 800 тисяч гривень.

      Задекларовані доходи за 2018 рік на 39% більші, аніж роком раніше, повідомили у пресслужбі Державної податкової служби.

      Зверніть увагу: В Україні зросла середня зарплата

      Окрім того, зросла сума податку на доходи фізичних осіб, що задекларована платниками до сплати. Сума перевищила 3,4 мільярда гривень, що на 46% більше, ніж за попередній рік.

      Рівень податкової культури громадян підвищується,
      – підкреслили у пресслужбі.

      Зауважимо, що зростання кількості поданих декларацій відбулося майже в усіх регіонах України, що вплинуло й на збільшення податкових надходжень до бюджету.

      Які зарплати зараз в Україні?З 1 січня 2020 року "мінімалка" в Україні становить 4 тисячі 723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.

      Середня зарплата по Україні наразі становить 10 687 гривень. Найвищі середні зарплати отримують українці у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.

      Які зарплати у робітничій сфері інфографіка 24 канал
      Які зарплати у робітничій сфері / Інфографіка 24 каналу

      Найвищі зарплати інфографіка 24 каналу
      Найвищі зарплати / Інфографіка 24 каналу

      Найкращі привітання колезі з Днем народження у прозі та віршах
      сьогодні
      69279
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Гроші Зарплата Статистика е-декларування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:05 Як зміняться ціни на проїзні квитки у Києві: інфографіка
      Северин Трач 1204
      сьогодні , 15:35 Чому впав долар і що буде далі: пояснення економістів
      Яніна Ткачук 47904
      28 січня , 08:32 Профілактика грипу та ГРВІ у вагітних
      1144
      22 січня , 10:12 Український десант на Всесвітній серії покеру
      897
      сьогодні , 15:30 Керівника Укрзалізниці звільнили з посади: біографія Євгена Кравцова
      4811
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук