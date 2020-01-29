Скільки доходів українці задекларували за рік

З початку 2019 року українці подали понад 638 тисяч декларацій про майновий стан. Загалом громадяни задекларували 101 мільярд 800 тисяч гривень.

Задекларовані доходи за 2018 рік на 39% більші, аніж роком раніше, повідомили у пресслужбі Державної податкової служби.

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Окрім того, зросла сума податку на доходи фізичних осіб, що задекларована платниками до сплати. Сума перевищила 3,4 мільярда гривень, що на 46% більше, ніж за попередній рік.

Рівень податкової культури громадян підвищується,

– підкреслили у пресслужбі.

Зауважимо, що зростання кількості поданих декларацій відбулося майже в усіх регіонах України, що вплинуло й на збільшення податкових надходжень до бюджету.

Які зарплати зараз в Україні?З 1 січня 2020 року "мінімалка" в Україні становить 4 тисячі 723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.



Середня зарплата по Україні наразі становить 10 687 гривень. Найвищі середні зарплати отримують українці у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.



Які зарплати у робітничій сфері / Інфографіка 24 каналу



Найвищі зарплати / Інфографіка 24 каналу