Скільки грошей українці перерахували через банки у 2018 році: цікава цифра

Щодня впродовж 2018 року українці перераховували через банки країни у середньому 1,4 мільйона платежів на суму в понад 100 мільярдів гривень.

Про це повідомили на офіційному сайті Нацбанку України.

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Загалом за рік через банківську систему СЕП здійснили 57 мільйонів платежів у розмірі 25 трильйонів гривень.

Що таке СЕП?Система електронних платежів Національного банку – державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через рахунки, відкриті в Національному банку України. НБУ є платіжною організацією та розрахунковим банком системи. СЕП забезпечує здійснення 97% міжбанківських переказів коштів у національній валюті в межах України.

Важливо, що кількість платежів, які українці здійснювали між рахунками, відкритими в одному банку, до цієї статистики не враховували.

Найчастіше українці перераховували через банки невеликі суми до 1 тисячі гривень, трохи рідше – від 1 до 100 тисяч.



СЕП: статистика за 2018 рік

До слова, учасниками СЕП станом на 1 січня 2019 року були 79 банків, Державна казначейська служба та Національний банк України.

Нагадаємо, нещодавно у Нацбанк оприлюднили список, у якому зареєстрували аж 225 нелегальних обмінників в Україні. Найбільше їх у столиці – понад 40.