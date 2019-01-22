15:42
22 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін – володар перснів. Пиня в ополонці
      Вєсті Кремля
      21:46, 21 січня
      Вєсті.UA: Таємна причина, чому Вілкул йде в президенти. Кива дивує!
      Вєсті.UA
      20:28, 21 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Скільки грошей українці перерахували через банки у 2018 році: цікава цифра

      306 Читать новость на русском
      У серпні 2018 року СЕП виповнилося 25 років
      У серпні 2018 року СЕП виповнилося 25 років / biznesua.com.ua

      Щодня впродовж 2018 року українці перераховували через банки країни у середньому 1,4 мільйона платежів на суму в понад 100 мільярдів гривень.

      Про це повідомили на офіційному сайті Нацбанку України.

      Читайте також: Яка доля очікує на паперові гривні після появи монет у 5 і 10 гривень

      Загалом за рік через банківську систему СЕП здійснили 57 мільйонів платежів у розмірі 25 трильйонів гривень.

      Що таке СЕП?Система електронних платежів Національного банку – державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через рахунки, відкриті в Національному банку України. НБУ є платіжною організацією та розрахунковим банком системи. СЕП забезпечує здійснення 97% міжбанківських переказів коштів у національній валюті в межах України.

      Важливо, що кількість платежів, які українці здійснювали між рахунками, відкритими в одному банку, до цієї статистики не враховували.

      Найчастіше українці перераховували через банки невеликі суми до 1 тисячі гривень, трохи рідше – від 1 до 100 тисяч.

      СЕП Нацбанку
      СЕП: статистика за 2018 рік

      До слова, учасниками СЕП станом на 1 січня 2019 року були 79 банків, Державна казначейська служба та Національний банк України.

      Нагадаємо, нещодавно у Нацбанк оприлюднили список, у якому зареєстрували аж 225 нелегальних обмінників в Україні. Найбільше їх у столиці – понад 40.

      Теги: Новини України Гроші Статистика НБУ
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Війна Амосової та Супрун: скільки ще триватиме поновлення старих-нових ректорів медуніверситетів
      сьогодні , 15:30 Війна Амосової та Супрун: скільки ще триватиме поновлення старих-нових ректорів медуніверситетів
      Тетяна Мартинюк 42
      Росія інтегрувала "ДНР" та "ЛНР" у власні міністерства
      сьогодні , 15:00 Росія інтегрувала "ДНР" та "ЛНР" у власні міністерства
      Олексій Чибісов 1140
      100 років Соборності
      сьогодні , 14:10 100 років Соборності
      Повернись живим 159
      ОСББ-2019: як об'єднатися та дбати про своє житло
      сьогодні , 14:00 ОСББ-2019: як об'єднатися та дбати про своє житло
      Яніна Ткачук 380
      Какие боевые вертолеты нужны ВСУ
      сьогодні , 12:01 Какие боевые вертолеты нужны ВСУ
      Злой Одессит 2379
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук