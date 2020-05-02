Скільки грошей заробітчани перекажуть в Україну у 2020 році: прогноз НБУ

Нацбанк погіршив прогноз щодо грошових переказів трудових мігрантів в Україну на 2020 рік. Вони зменшаться з раніше очікуваних 12,7 до 10,1 мільярда доларів.

НБУ очікує зменшення грошових надходжень в Україну від заробітчан, йдеться в Інфляційному звіті Нацбанку.

Читайте також Як Україна намагається втримати заробітчан на батьківщині: відповідь Пристайка

Регулятор прогнозує, що трудові мігранти перекажуть у 2020 році в Україну на 2 мільярди доларів менше, ніж очікувалося раніше. Сума надходжень становитиме 12,7 мільярда доларів замість прогнозованих 10,1.

Основні причини падіння грошових переказів:

зменшення кількості мігрантів;

уповільнення економік інших країн, зокрема Польщі;

обмеження на виїзд за кордон через карантин.

Оновлений прогноз НБУ ґрунтується на припущенні про скасування більшості карантинних заходів до кінця ІІ кварталу 2020 року,

– йдеться у повідомленні.

У результаті негативний вплив поточної кризи буде нерівномірним за кварталами. Тобто найсильніше скорочення переказів очікується в ІІ кварталі з поступовим зменшенням до кінця 2020 року.

Зверніть увагу! У Нацбанку також зазначили, що впродовж карантину в Україну повернулися приблизно 10% заробітчан.

Карантин в Україні: основне

Загальнонаціональний карантин в Україні ввели 12 березня. Згодом його двічі продовжували. Наразі він діє до 11 травня.

З 16 березня в Україну заборонили в’їжджати іноземцям. З 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення. А від 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.

Іноземні країни заявили про готовність приймати українських заробітчан. Однак українська влада не дає відповідних дозволів.

Кабмін розробив п'ять етапів виходу з карантину. Наразі невідомо, коли відкриють кордони.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу