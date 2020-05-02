Скільки грошей заробітчани перекажуть в Україну у 2020 році: прогноз НБУ
Нацбанк погіршив прогноз щодо грошових переказів трудових мігрантів в Україну на 2020 рік. Вони зменшаться з раніше очікуваних 12,7 до 10,1 мільярда доларів.
НБУ очікує зменшення грошових надходжень в Україну від заробітчан, йдеться в Інфляційному звіті Нацбанку.
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Регулятор прогнозує, що трудові мігранти перекажуть у 2020 році в Україну на 2 мільярди доларів менше, ніж очікувалося раніше. Сума надходжень становитиме 12,7 мільярда доларів замість прогнозованих 10,1.
Основні причини падіння грошових переказів:
- зменшення кількості мігрантів;
- уповільнення економік інших країн, зокрема Польщі;
- обмеження на виїзд за кордон через карантин.
Оновлений прогноз НБУ ґрунтується на припущенні про скасування більшості карантинних заходів до кінця ІІ кварталу 2020 року,
– йдеться у повідомленні.
У результаті негативний вплив поточної кризи буде нерівномірним за кварталами. Тобто найсильніше скорочення переказів очікується в ІІ кварталі з поступовим зменшенням до кінця 2020 року.
Зверніть увагу! У Нацбанку також зазначили, що впродовж карантину в Україну повернулися приблизно 10% заробітчан.
Карантин в Україні: основне
- Загальнонаціональний карантин в Україні ввели 12 березня. Згодом його двічі продовжували. Наразі він діє до 11 травня.
- З 16 березня в Україну заборонили в’їжджати іноземцям. З 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення. А від 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.
- Іноземні країни заявили про готовність приймати українських заробітчан. Однак українська влада не дає відповідних дозволів.
- Кабмін розробив п'ять етапів виходу з карантину. Наразі невідомо, коли відкриють кордони.