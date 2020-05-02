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      Скільки грошей заробітчани перекажуть в Україну у 2020 році: прогноз НБУ

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      Скільки заробітчани перекажуть в Україну у 2020 році: прогноз
      Скільки грошей заробітчани перекажуть в Україну у 2020 році / dyvys.info

      Нацбанк погіршив прогноз щодо грошових переказів трудових мігрантів в Україну на 2020 рік. Вони зменшаться з раніше очікуваних 12,7 до 10,1 мільярда доларів.

      НБУ очікує зменшення грошових надходжень в Україну від заробітчан, йдеться в Інфляційному звіті Нацбанку.

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      Регулятор прогнозує, що трудові мігранти перекажуть у 2020 році в Україну на 2 мільярди доларів менше, ніж очікувалося раніше. Сума надходжень становитиме 12,7 мільярда доларів замість прогнозованих 10,1.

      Основні причини падіння грошових переказів:

      • зменшення кількості мігрантів;
      • уповільнення економік інших країн, зокрема Польщі;
      • обмеження на виїзд за кордон через карантин.

      Оновлений прогноз НБУ ґрунтується на припущенні про скасування більшості карантинних заходів до кінця ІІ кварталу 2020 року,
      – йдеться у повідомленні.

      У результаті негативний вплив поточної кризи буде нерівномірним за кварталами. Тобто найсильніше скорочення переказів очікується в ІІ кварталі з поступовим зменшенням до кінця 2020 року.

      Зверніть увагу! У Нацбанку також зазначили, що впродовж карантину в Україну повернулися приблизно 10% заробітчан.

      Карантин в Україні: основне

      • Загальнонаціональний карантин в Україні ввели 12 березня. Згодом його двічі продовжували. Наразі він діє до 11 травня.
      • З 16 березня в Україну заборонили в’їжджати іноземцям. З 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення. А від 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.
      • Іноземні країни заявили про готовність приймати українських заробітчан. Однак українська влада не дає відповідних дозволів.
      • Кабмін розробив п'ять етапів виходу з карантину. Наразі невідомо, коли відкриють кордони.

      етапи виходу з карантину
      5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України НБУ Гроші Заробітчани
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