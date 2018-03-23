Скільки коштують нові телевізори QLED від Samsung: в компанії оприлюднили ціни

Нещодавно компанія Samsung вже офіційно представила свої телевізори 2018 QLED. Однак, тоді не повідомляли ціни на новинки.

23 березня на офіційному сайті Samsung з’явились ціни телевізорів QLED 2018 року. Вартість найдешевшого телевізора коштує близько півтори тисячі доларів (майже 40 тисяч гривень), пише ProstoTech. Найдорожчий коштує 6 тисяч доларів (157, 5 тисяч гривень).

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Телевізійна лінійка Samsung 2018 QLED включає моделі Q9F, Q8F, Q7F, Q7C і Q6F. Вони мають різні розміри екранів (від 49 до 82 дюймів). При цьому моделі Q7C є вигнутими, а решта – це панелі з плоским екраном.

Скільки коштують телевізори Samsung 2018 QLED TV:

Клас Q9F

75-дюймовий (QN75Q9F): 6 000 доларів (157, 5 тисяч гривень);

65-дюймовий (QN65Q9F): 3800 доларів (майже 100 тисяч гривень);

Клас Q8F

75-дюймовий (QN75Q8F) 4800 доларів (126 тисяч гривень);

65-дюймовий (QN65Q8F): 3000 доларів (78 тисяч гривень);

55-дюймовий (QN55Q8F) 2200 доларів (57 тисяч гривень);

Клас Q7F

75-дюймовий (QN75Q7F): 4000 доларів (105 тисяч гривень);

65-дюймовий (QN65Q7F): 2600 доларів (68 тисяч гривень);

55-дюймовий (QN55Q7F) 1900 доларів (50 тисяч гривень)

Клас Q7C (вигнуті телевізори)

65-дюймовий (QN65Q7C): 2700 доларів (71 тисяча гривань);

55-дюймовий (QN55Q7C): 2000 доларів (52 тисячі гривень);

Клас Q6F

82-дюймовий (QN82Q6F): 4500 доларів (118 тисяч гривень);

75-дюймовий (QN75Q6F): 3500 доларів (92 тисячі гривень);

65-дюймовий (QN65Q6F) 2200 доларів (57 тисяч гривень);

55-дюймовий (QN55Q6F): 1500 доларів (39 тисяч гривень);

Нові телевізори QLED від Samsung надійдуть у продаж в США вже цього місяця. Пізніше будуть доступні і на інших ринках.