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      Скільки мирних жителів загинули на Донбасі від початку року: цифра

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      Скільки мирних жителів загинули на Донбасі від початку року
      Скільки мирних жителів загинули на Донбасі від початку року / afp.com

      Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала з початку 2019 року 70 жертв серед цивільного населення, з них – 12 людей загинули внаслідок війни на Донбасі.

      З квітня 2014 року по 9 червня 2019 року 3 332 людини загинули на Донбасі. Ще близько 7 000 – отримали поранення. Такі дані доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини, пише "Інтерфакс-Україна".

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      Загалом з початку року місія ООН зафіксувала 70 жертв серед цивільних, зокрема 12 загинули внаслідок конфлікту на Донбасі, а також ще 58 людей були поранені.

      Це найменший показник за весь період конфлікту,
      – йдеться в доповіді.

      Все ж лише від початку червня місія зафіксувала 12 жертв серед цивільного населення. "Це стільки ж, скільки за весь травень", – додала голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер.

      У минулому 2018 році в результаті збройного конфлікту на Донбасі загинули 55 осіб та 224 отримали поранення.

      війна на донбасі окуповані території
      Окуповані Росією території на Донбасі: карта

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      Теги: Новини України Україна – Росія ООН Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Війна
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