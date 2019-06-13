Скільки мирних жителів загинули на Донбасі від початку року: цифра

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала з початку 2019 року 70 жертв серед цивільного населення, з них – 12 людей загинули внаслідок війни на Донбасі.

З квітня 2014 року по 9 червня 2019 року 3 332 людини загинули на Донбасі. Ще близько 7 000 – отримали поранення. Такі дані доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини, пише "Інтерфакс-Україна".

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Загалом з початку року місія ООН зафіксувала 70 жертв серед цивільних, зокрема 12 загинули внаслідок конфлікту на Донбасі, а також ще 58 людей були поранені.

Це найменший показник за весь період конфлікту,

– йдеться в доповіді.

Все ж лише від початку червня місія зафіксувала 12 жертв серед цивільного населення. "Це стільки ж, скільки за весь травень", – додала голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер.

У минулому 2018 році в результаті збройного конфлікту на Донбасі загинули 55 осіб та 224 отримали поранення.



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