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Скільки новий бюджетний iPad коштує в Україні: ціна дивує

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Скільки новий бюджетний iPad коштує в Україні
Скільки новий бюджетний iPad коштує в Україні / peoplenetv.com

Рекомендована ціна нового iPad, який Apple презентувала 27 березня, становить 329 доларів (8700 гривень). Компанія анонсувала новинку як бюджетний планшет, передбачений для школярів та студентів.

Як пише видання tehnot.com, в Україні ціна на iPad 9.7 (2018) значно вища.

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Так, в українських магазинах з побутовою технікою новинку від Apple продаватимуть від 11 599 гривень. Планшети будуть доступні в кольорах Silver, Space Gray і Gold.

Новий фірмовий стилус Apple Pencil, сумісний з iPad, 99 доларів (близько 2600 гривень). При цьому ціни в Україні на цей продукт коштує майже вдвічі більше – від 4 599 гривень

Старт продажів новинок від Apple в Україні відбудеться 25 травня.

Теги: Apple Техно iPad Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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