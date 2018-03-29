Скільки новий бюджетний iPad коштує в Україні: ціна дивує

Рекомендована ціна нового iPad, який Apple презентувала 27 березня, становить 329 доларів (8700 гривень). Компанія анонсувала новинку як бюджетний планшет, передбачений для школярів та студентів.

Як пише видання tehnot.com, в Україні ціна на iPad 9.7 (2018) значно вища.

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Так, в українських магазинах з побутовою технікою новинку від Apple продаватимуть від 11 599 гривень. Планшети будуть доступні в кольорах Silver, Space Gray і Gold.

Новий фірмовий стилус Apple Pencil, сумісний з iPad, 99 доларів (близько 2600 гривень). При цьому ціни в Україні на цей продукт коштує майже вдвічі більше – від 4 599 гривень

Старт продажів новинок від Apple в Україні відбудеться 25 травня.