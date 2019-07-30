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      Скільки росіян не хочуть, аби Путін знову став президентом у 2024 році

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      38% росіян не хочуть бачити Путіна президентом у 2024 році
      38% росіян не хочуть бачити Путіна президентом у 2024 році / tass.ru

      Майже 40% росіян не хочуть, аби Володимир Путін знову переобрався на посаду президента Росії у 2024 році. При цьому, більшість жителів РФ все ж хотіли би, аби Путін залишався главою Кремля і надалі.

      За останній рік, щораз більше росіян висловилюють думку, що не хочуть більше бачити Путіна президентом Росії, свідчать результати опитування "Левада-центру". 

      ЦІкаво: Путін стрімко втрачає довіру, – Süddeutsche Zeitung

      38% росіян не хотіли б, аби Володимир Путін залишився президентом після закінчення нинішнього строку. Але 38% – не рекорд: у жовтні 2012 та жовтні 2013 року було 40 і 45%,
      – пише видання.

      При цьому 54% опитаних сказали, що хочуть бачити Путіна в Кремлі і після 2024 року. Для порівняння, два роки тому цього хотіли 67% опитаних.

      Окрім того, рекордна частка росіян, 43% опитаних, вважають, що люди довіряють Путіну і не бачать, на кого ще могли б покластися. Водночас, лише чверть росіян висловили думку, що глава Кремля в майбутньому зможе впоратися з проблемами Росії.

      Чому Путін не може йти у президенти РФ в 2024 році?Володимир Путін займає посаду президента Росії понад 15 років. Вперше його обрали у 2000 році. У березні 2018 року росіяни знову проголосували за Путіна на виборах і вчетверте залишили господарем Кремля.

      Проте, за чинною Конституцією Росії, він більше не має права брати участь у президентських виборах, які заплановані на 2024 рік.

      Але у Кремлі не дрімають і вже придумали спосіб, як залишити Путіна при владі. РФ розглядає питання про зміну виборчого законодавства. Таким чином, після 2024 року Путін може стати прем'єром "з розширеними повноваженнями". Водночас політик ще буде лідером партії "Єдина Росія", яка має здобути більшість у парламенті. Це допоможе йому ще деякий час залишитися при владі.

      blog_ava
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      Теги: Володимир Путін Новини Росії Законодавство Новини політики
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