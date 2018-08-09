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Скільки смартфон Xiaomi Mi 8 буде коштувати в Україні

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Скільки смартфон Xiaomi Mi 8 буде коштувати в Україні
Скільки смартфон Xiaomi Mi 8 буде коштувати в Україні / Фото з відкритих джерел

Один із найпопулярніших флагманів від Xiaomi – Mi 8 незабаром надійде у продаж в Україні. Вже відома ціна пристрою. Його топова версія буде коштувати 15 тисяч гривень.

Про це пише gagadget.com.

Як відомо, Xiaomi Mi 8 отримав 6,21-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2248x1080 пікселів. Вгорі екрану бачимо популярну "моноброву". Цей пристрій став першим смартфоном компанії, котрий отримав такий виріз.

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Він оснащений топовим чіпсетом Snapdragon 845.

Основна камера здвоєна: один ширококутовий основний модуль Sony IMX363 на 12 мегапікселів з діафрагмою f / 1.8 та розміром 1,4 мкм, а також додатковий 12-мегапіксельний датчик S5K3M3 із діафрагмою f / 2,4 та розміром 1 мікрон. Фронтальна камера отримала 12-мегапіксельний сенсор із діафрагмою f / 2.0. Вона також отримала цікаві функцію штучного інтелекту та розпізнає особистість користувача. Смартфон отримав акумулятор ємністю 3400 мАг.

Xiaomi Mi 8: ціна в Україні

Xiaomi Mi 8: ціна в Україні

В Україні можна придбати дві модифікації Xiaomi Mi 8. Модель з 6 ГБ оперативної та 64 ГБ флеш-пам’ятні коштуватиме 13 999 гривень. А модифікація у співвідношенні пам’яті 6/128 Гб обійдеться на тисячу гривень більше – 14 999 гривень. Коли смартфони надійдуть у продаж в Україні поки невідомо.

Xiaomi Mi 8: відео 

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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