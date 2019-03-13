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      Скільки субсидій готівкою виплатили в Україні за перший день

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      Монетизація субсидій в Україні: скільки субсидій виплатили готівкою в Україні за перший день
      Монетизація субсидій в Україні: скільки субсидій виплатили готівкою в Україні за перший день / Focus.ua

      У перший день виплат монетизованих субсидій українці отримали через "Ощадбанк" 350 мільйонів гривень готівкою.

      12 березня "Ощадбанк" почав виплачувати субсидії готівкою тим, хто не є пенсіонерами і кому субсидію призначили до 31 грудня 2018 року.

      Читайте також: Субсидія готівкою: яке покарання чекає на боржників

      Такі люди можуть отримати субсидію "живими грошима" через систему грошових переказів "Швидка копійка" у будь-якому відділенні "Ощадбанку". Для цього достатньо показати паспорт та ідентифікаційний номер.

      У перший день виплат через "Швидку копійку" одержувачі отримали субсидії на суму 19,4 мільйона гривень. Ці гроші були оформлені 11 тисячами 172 переказами, повідомили в уряді.

      На банківські карти отримувачів субсидій зараховано 204 тисячі 224 перекази на суму 333,4 мільйона гривень.

      Як виплачуватимуть монетизовані субсидії пенсіонерам? Пенсіонери отримають нараховану субсидію разом з пенсією – на свої пенсійні картки або готівкою через поштові відділення чи кур'єром. Час отримання – з 4 по 25 березня.

      Монетизація субсидій як це працює механізм дії виплати

      blog_ava
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      Теги: Новини України Субсидії Гроші Комунальні послуги Ощадбанк Фінанси
      Джерело: 24 канал
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