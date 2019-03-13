Скільки субсидій готівкою виплатили в Україні за перший день

У перший день виплат монетизованих субсидій українці отримали через "Ощадбанк" 350 мільйонів гривень готівкою.

12 березня "Ощадбанк" почав виплачувати субсидії готівкою тим, хто не є пенсіонерами і кому субсидію призначили до 31 грудня 2018 року.

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Такі люди можуть отримати субсидію "живими грошима" через систему грошових переказів "Швидка копійка" у будь-якому відділенні "Ощадбанку". Для цього достатньо показати паспорт та ідентифікаційний номер.

У перший день виплат через "Швидку копійку" одержувачі отримали субсидії на суму 19,4 мільйона гривень. Ці гроші були оформлені 11 тисячами 172 переказами, повідомили в уряді.

На банківські карти отримувачів субсидій зараховано 204 тисячі 224 перекази на суму 333,4 мільйона гривень.

Як виплачуватимуть монетизовані субсидії пенсіонерам? Пенсіонери отримають нараховану субсидію разом з пенсією – на свої пенсійні картки або готівкою через поштові відділення чи кур'єром. Час отримання – з 4 по 25 березня.