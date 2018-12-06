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      Скільки триватиме Об'єднавчий собор: радник президента дав пояснення

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      Скільки триватиме Об'єднавчий собор
      Скільки триватиме Об'єднавчий собор / Фото з відкритих джерел

      Об'єднавчий собор українських православних церков, який відбудеться 15 грудня у Святій Софії у Києві, може тривати від кількох годин до кількох діб.

      Про це повідомив радник Президента України Ростислав Павленко під час брифінгу.

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      "Є оптимістичний сценарій, дуже сподіваюся саме на нього. Це дуже залежить від роботи архієреїв у ці дні, які залишилися", –пояснив Павленко.

      Він додав, що наразі на представників українських церков чекають насичені дні і результат буде на Соборі.

      "У кожної зареєстрованої за законодавством України церкви є свій статут. Є напрацювання Синоду Вселенського патріархату, які спрямовані на те, щоб Томос був імплементований в статут нової незалежної церкви, тому версія, яка буде вироблена архієреями і прийнята собором, стане статутом нової церкви", – сказав радник Президента України.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Далі у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля.

      5 грудня Президент України Петро Порошенко заявив, що Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня у Софійському соборі. За його словами, Вселенський Патріарх Варфоломій підписав листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини Києва Томос Єдина помісна церква Релігія УПЦ КП
      Джерело: 24 канал
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