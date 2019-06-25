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      Скільки українців підтримують автономію Донбасу

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      Майже половина жителів України підтримують автономію Донбасу
      Майже половина жителів України підтримують автономію Донбасу / prostir.ua

      Майже половина жителів України готові підтримати рішення про надання автономії у складі України непідконтрольним територіям Донецької і Луганської областей заради припинення бойових дій і мирного врегулювання конфлікту.

      Відповідно до результатів опитування, проведеного інститутом ім. Яременка і Центром "Соціальний моніторинг", 49,5% жителів України підтримують автономію окупованого Донбасу.

      Що думаєте: Зняття економічної блокади з окупованого Донбасу – це…

      29,1% опитаних відповіли, що скоріше підтримали б автономію. Ще 20,4% заявили, что точно підтримали би.

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

      Не готові підтримати автономію 30,7% респондентів (точно не підтримали б – 17,5%, скоріше не підтримали б – 13,2%). Ще 19,8% людей не змогли відповісти на це питання.

      Соціологічне дослідження провели з 13 по 21 червня. Всього опитали 3 000 респондентів, похибка вибірки становить +/- 1,8%.

      До слова: Скільки українців позитивно ставляться до Росії та Путіна

      Що відомо про війну на Донбасі? У квітні 2014 року російські війська незаконно увійшли на територію східної частини України, після чого почалась війна, яку називають війною на Донбасі. Перед вторгненням РФ у східну Україну, Росія незаконно анексувала Кримський півострів.

      Географічно збройний конфлікт із РФ охоплює частини Луганської та Донецької областей. Війна на Донбасі на міжнародному рівні визнається агресією проти України зі сторони Росії.

      Офіційно РФ не визнає присутності своїх військ на території України, хоча зафіксовані численні докази цього. Лише з квітня 2014 року по 9 червня 2019 року 3 332 людини загинули на Донбасі. Ще близько 7 000 – отримали поранення.

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      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Донецька Новини Луганська Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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