Скільки українців провалили ЗНО-2019: перші результати

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив результати та визначив прохідний поріг для ЗНО з української мови та літератури, математики і фізики.

Українська мова і література

За інформацією Osvita.ua, поріг тестових балів з української мови і літератури залишився такий як у 2018 році – 23.

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Кількість абітурієнтів, які не склали тест з української мови і літератури складає 53 613 осіб, а це 15,8% від загальної кількості учасників тестування.

Всього 200 балів з 200 можливих отримали 17 абітурієнтів.

Математика

Поріг з математики у 2019 році дорівнює 11 тестовим балам. Іспит з цього предмета з 155 319 абітурієнтів не здали 28 215 випускників, тобто – 18,17%.

Щоправда, з математики більше абітурієнтів отримали 200 балів – 98 осіб.

Фізика

У 2019 році експерти підняли прохідний поріг з фізики до 13 балів. Не склали тести 3 204 абітурієнти з 21 407 осіб, що становить 14,97%.

200 балів з цього предмету ніхто не отримав.



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