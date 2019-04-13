Скільки за перший тур виборів президента України заробили члени ЦВК

Члени Центральної виборчої комісії заробили за березень, в якому організували і провели перший тур виборів президента, від 194 до 243 тисяч гривень.

Так, голова ЦВК Тетяна Сліпачук заробила 222 тисячі гривень, повідомив секретаріату ЦВК на запит "Українських Новин".

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З отриманої Сліпачук суми по 53 тисячі гривень склали оклад і надвабка за інтенсивність праці, 37 тисяч гривень – персональна надбавка, 79 тисяч гривень – премія.

Заступники голови ЦВК Євген Радченко та Олег Конопольський за місяць отримали 219 тисяч і 214 тисяч гривень відповідно. А секретар комісії Наталія Бернацька у березні заробила 212 тисяч гривень.

Серед інших 12 членів ЦВК нижчою зарплата була тільки у чотирьох – від 193 тисяч 8 гривень до 200 тисяч 600 гривень.

При цьому в 7 членів ЦВК за березень зарплата була вищою, ніж у голови комісії – від 222 тисяч 500 гривень до 243 тисяч гривень.