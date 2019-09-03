Скількох людей в Криму засудили за відмову служити в армії Росії: офіційні цифри

В анексованому Росією Криму притягнули до кримінальної відповідальності 59 людей. Через те, що вони відмовилися від служби в російській армії.

В період з 1 квітня 2015 року по 1 липня 2018 року окупаційна влада притягнула до кримінальної відповідальності за відмову служити 35 осіб, а тепер ця цифра 59. Про це повідомило видання УНН.

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У прокуратурі додали, що всього з 2015 року призвала на строкову військову службу понад 17 тисяч мешканців Криму.



В Криму призивають служити в армії РФ кримських татар

В Криму навесні 2019 року пройшла дев’ята призовна кампанія, в рамках якої заявлено про призов 3400 осіб: Крим – 2800, Севастополь – 600.

Як Росія анексувала український Крим?

Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Євромайдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків", які діяли під прикриттям "самооборони Криму".



Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум щодо приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.



Весь цивілізований світ наголошує, що Росія незаконно анексувала український Крим. За це проти окупантів були введені жорсткі економічні санкції.