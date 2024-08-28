Детонації не було, а села – евакуювали: у Воронезькій області дрони атакували склад боєприпасів

У ніч проти 28 серпня у Воронезькій області була тривожною. В регіоні бідкалися на атаку дронів, потужні вибухи, а згодом заявили про загоряння біля "вибухонебезпечних об'єктів".

Про це пишуть російські телеграм-канали. Цікаво, що окупанти традиційно стверджують "успішне відбиття атаки", однак чомусь евакуювали 2 села біля місця пожежі, передає 24 Канал.

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Росіяни заявили про атаку дронів на склад боєприпасів

Російські ЗМІ повідомили, що у Россошанському районі Воронезької області у ніч проти 28 серпня лунали потужні вибухи. У мережі писали про атаку безпілотників, а також заявили про пожежу.

Губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв згодом повідомив, що в регіоні збили 1 дрон й, традиційно, "постраждалих і руйнувань немає". Однак спалахнула масштабна пожежа внаслідок падіння уламків. Цікаво, що Гусєв не став називати об'єкт, де сталося займання, а лише додав, що інцидент стався біля "вибухонебезпечних предметів".

Гусєв стверджує, мовляв, детонації не було, однак – влада евакуювала жителів 2 сіл. Для них розгорнули пункти тимчасово розміщення у районному центрі.

Водночас місцеві жителі повідомляють, що дрони вдарили по складу з боєприпасами на хуторі Мала Меженка.

Дивіться на карті, де розташований хутір

До слова, потужні вибухи уночі 28 серпня лунали й у Ростовській області. Місцеві жителі також бідкалися на атаку дронів, а згодом – заявили про пожежу на нафтобазі. Водночас місцева влада стверджує про "успішне відбиття атаки".

Варто зауважити, що у Ростовській області вже 10 днів палає нафтобаза у Пролетарську Ростовської області. Після успішної атаки дронів вогонь охоплює все більше цистерн з пальним, а вогонь приборкати дуже складно.