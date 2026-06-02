Виявили склади і важливі маршрути: "Атеш" розвідав об'єкт Чорноморського флоту у Сімферополі

Агенти провели детальну розвідку одного з ключових логістичних вузлів противника у Криму – 758-го Центру матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Сімферополі.

Про це повідомляє "Атеш".

Що вдалося виявити на об'єкті?

Відомо, що через 758-й Центр матеріально-технічного забезпечення проходить значна частина логістики флоту, зокрема йдеться про постачання пального, запасних частин, технічного майна для кораблів і берегових підрозділів.

Партизани зазначають, що цей об'єкт має важливе значення для забезпечення росіян у тимчасово окупованому Криму. Саме тому він залишається одним із ключових елементів російської військової інфраструктури на півострові.

Під час розвідки агенти зафіксували розташування складів і майданчиків зберігання техніки, маршрути руху вантажного транспорту та графіки роботи об'єкта, усю зібрану інформацію згодом передали українським військам.

До речі, нещодавно у русі опору повідомляли, що Україна фактично заблокувала сухопутний коридор до Криму, зашкодивши логістиці окупантів. Наразі ворог намагається врятувати цей важливий маршрут, але успіхів немає.