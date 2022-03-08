Складна ситуація в Ізюмській лікарні — у підвалі залишаються пацієнти

Ситуація в українському Ізюмі ускладнена, повідомив Масим Стрельник. У місцевій лікарні, за його словами, залишилися люди — хворі та поранені пацієнти лежать у підвалі лікарні.

Ізюмська лікарня – зруйнована, в будівлі немає світла, води та тепла. За словами начальник відділу Ізюмської міськради Максима Стрельника, медики не можуть надавати допомогу людям.

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Стрельник заявив, що "швидкі" розстріляли окупанти – машини першої допомоги не працюють. За його словами, життя людей під загрозою.

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