Скло поранило усіх, хто був поруч: що зараз відбувається на місці обстрілу у Вінниці

російські окупанти завдали удару по Вінниці сьогодні вранці, 14 липня. На жаль, кількість жертв та постраждалих невпинно зростає.

Про це 24 каналу розповіла кореспондентка із Вінниці Анастасія Голошивець. Вона також зазначила, що станом на 14:00 відомо по 20 загиблих, серед них – 3 діток. Лікарі розповідають, що за допомогою звернулись вже 90 осіб.

Важливо Внаслідок удару по Вінниці постраждали 90 людей, близько 50 – у важкому стані

Постраждалі надходять із пораненнями різного ступеню важкості. Правоохоронці оточили місце влучання, просять про дотримання правил безпеки, зазначає кореспондентка.

За її словами, до ліквідації наслідків удару залучено 90 рятувальників ДСНС, містом постійно рухаються карети швидкої допомоги.

Серед очевидців була велика паніка, по приїзду, ми вже спілкувались із ними. У всіх була кров на руках чи порваний одяг, ударна хвиля була настільки потужною, що певних поранень зазнали всі, хто був поруч,

– додає місцева журналістка.

"Площа, яка зазнала руйнувань, була головним розгалуженням у Вінниці. Звідти можна було дістатись у будь-який куточок міста", – пояснює Анастасія Голошивець.

Детальніше про наслідки удару в центрі Вінниці: дивіться відео

Важлива інформація щодо постраждалих у Вінниці

Поліція у місті розгорнула мобільний пункт для звернення. Він функціонуватиме по вулиці Замостянська, 37. Також відкрита гаряча лінія, на яку можна звернутись задля пошуку зниклих безвісти людей.

Що відомо про ракетний удар по Вінниці 14 липня

Номери телефонів:. Зателефонуйте, якщо ваші рідні або знайомі були на місці "прильоту" та не виходять з вами на зв'язок.

У Вінницькій області сигнал про повітряну тривогу пролунав о 10:13. Через пів години надійшла інформація про вибухи у місті. Її невдовзі підтвердили у міській раді. Там зауважили, що в обласному центрі було відразу кілька вибухів.

Об 11:02 повідомлення про "прильоти" по Вінниці надійшло від міського голови Сергія Моргунова. Пізніше глава ОВА Сергій Борзов додав, що чотири ракети вдалось збити Силам ППО.

На жаль, ще три влучили у цивільний об'єкт у центрі міста, що поблизу Будинку побуту "Ювілейний". Мовиться про споруду, в якій розташовувались офісні приміщення. Крім того, руйнувань зазнав сам БП, а також медично-діагностичний центр.