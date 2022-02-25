Скоро російські ракетні удари стануть скромнішими, – Арестович про обстріли Росії

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович прокоментував ситуацію щодо обстрілів України Росією.

Олексі Арестович повідомив на своїй сторінці у фейсбук американські дані. Згідно з ними Росія використала проти України 160 ракет.

Важливо РосЗМІ поширюють фейк про готовність України прогнутися під Росію: Арестович спростував

"Це означає, що скоро удари стануть скромнішими – необхідної кількості ракет в наявності просто немає", – розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.



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Допис Олексія Арестовича

Всупереч російським казкам, ВВС України та Києва вижили, працюючи, і зранку збили їх Су-27 та як мінімум дві ракети калібру над Києвом.

За американськими даними, РФ використала проти нас 160 ракет такого типу, а це означає, що скоро удари стануть скромнішими - необхідної кількості ракет в наявності просто немає.