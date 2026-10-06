Уряд скоротить понад 4 тисячі вакансій та п'яту частину заступників міністрів, – Корецький

В Україні розпочинають масштабну чистку державного апарату від зайвих посад. Уряд планує масово ліквідувати порожні робочі місця та суттєво зменшити кількість керівного складу в міністерствах.

Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, на першому етапі реформи урядових відомств під скорочення потраплять понад 4 тисячі вакансій. Про це очільник уряду написав у своєму телеграмі. За його словами, наразі триває перевірка ефективності держапарату, яка має визначити реальні потреби країни.

Кого торкнеться звільнення?

Кількість заступників міністрів тепер залежатиме від реального обсягу їхніх завдань. Цей показник планують урізати приблизно на 20%. Водночас кількість заступників керівників інших центральних відомств зменшиться майже на 18%.

Окрім кадрових чисток, уряд береться за систему навчання держслужбовців. Її хочуть чітко прив'язати до вимог конкретних посад, а для залучення молоді запустять спеціальні стажування. Також передбачена окрема програма підготовки для ветеранів.

Мета всіх цих змін – професійний державний апарат, здатний швидко та ефективно виконувати поставлені завдання,

– зазначив Корецький.

Він додав, що для координації процесу вже відновила роботу Рада з питань державного управління, до якої увійшли урядовці, депутати та експерти.

Вони вже отримали детальний план дій та призначили відповідальних за кожен напрям.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кабмін анонсував масштабний аудит для зменшення бюрократії в державних органах. Тоді зазначалося, що реформа охопить не лише міністерства, а й обласні та районні адміністрації, щоб скасувати зайві функції на час війни.