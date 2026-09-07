У Києві офіційно скоротили комендантську годину

У Києві змінять тривалість комендантської години. Вона скоротиться на одну годину.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Як зміниться комендантська година?

Рада оборони Києва ухвалила рішення щодо функціонування міського господарства в умовах погіршення безпекової ситуації в столиці.

Відповідно до рішення уряду, комендантська година у Києві триватиме з 01:00 до 05:00. Таким чином, її тривалість скоротиться на одну годину. Новий режим набуде чинності з 00:00 10 вересня.

У зв'язку зі змінами місто також продовжить на одну годину роботу громадського транспорту. Це має врахувати новий час завершення комендантської години.

Водночас графіки роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів та торгівельно-розважальних центрів залишаться без змін.

Окремо Кличко нагадав, що з 3 вересня під час комендантської години дозволено транзитний рух великогабаритного транспорту. Крім того, через можливі запізнення потягів Київ організує чотири автобусні маршрути для перевезення пасажирів із центрального залізничного вокзалу під час комендантської години.